¡Se lo llevaron! Iván Arenas y Coca Guazzini comparten el Premio Nacional de Humor 2026

Espectáculos

¡Qué notición para el mundo del humor chileno! El Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales (UDP) anunció que el Premio Nacional de Humor Jorge “Coke” Délano 2026 será compartido por dos pesos pesados de la risa: el comediante Iván Arenas y la actriz Coca Guazzini.

Este galardón no es cualquier cosa, reconoce el aporte gigante que ambos han hecho a nuestra cultura popular, desde la tele que tanto amamos, hasta el teatro y el cine. Y ojo, que el fallo llega justo cuando el instituto celebra sus veinte años de existencia, así que el ambiente debe estar más prendido que nunca. Este premio se entrega cada año para celebrar a quienes han dejado su marca en la comedia nacional, ¡y vaya si estos dos lo han hecho!

¿Quién no conoce al Profesor Rossa? Iván Arenas, nacido en Rancagua en 1951, aunque estudió arquitectura, su destino era hacernos reír. Su primer coqueteo con el espectáculo fue como ayudante de Pujillay, el grupo liderado por Álvaro Salas. Pero la verdadera magia llegó en 1981 con el Profesor Rossa, ese maestro inolvidable de pelo y bigote rosados que nos enseñó de animales y naturaleza. ‘El Mundo del Profesor Rossa’ fue un clásico de Canal 13 desde 1984 hasta principios de los años 2000. Después de eso, se consagró como el rey del "chiste largo", esos que te tienen al borde del asiento esperando el remate.

Y qué decir de la Coca Guazzini, nuestra seca actriz santiaguina nacida en 1953, que estudió teatro en la Universidad de Chile. Su currículum es de miedo. ¿Se acuerdan de Pía Correa Gumucio en ‘Los Eguiguren’ de ‘Sábados Gigantes’? ¡Un ícono! O la señorita Astrid en ‘Hermosilla y Quintanilla’ de ‘De Chincol a Jote’. Pero no solo es comedia; su talento dramático la llevó a teleseries como ‘Sucupira’, ‘Aquelarre’ y ‘Tic Tac’, además de la película ‘La Sagrada Familia’ en 2004. Ya en 2002 había ganado el Premio Apes a la mejor actriz de reparto por ‘Purasangre’.

El jurado que decidió este tremendo reconocimiento estaba compuesto por otros grandes que ya habían ganado antes, incluyendo a Álvaro Salas, Gloria Münchmeyer y Mauricio Redolés. La vara estaba alta, pero Iván y Coca la saltaron con honores.

¡Un aplauso gigante para este par de secos! ¿Cuál es tu momento favorito de cada uno?