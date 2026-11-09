¡Cony Capelli se lució en la Teletón con baile a lo 'Lady Marmalade' y cinco meses de embarazo!

Espectáculos

La madrugada del sábado 7 de noviembre, la Teletón 2026 nos regaló una explosión de música, baile y pura sorpresa. El show nocturno, siempre esperado, reunió a varias figuras del espectáculo nacional para prender la pantalla con segmentos llenos de energía y arte.

En medio de tanto talento, quien definitivamente se llevó todas las miradas fue Cony Capelli. La ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile subió al escenario irradiando una luz especial, ya que está atravesando su quinto mes de embarazo, lo que le dio un toque único a su participación.

Un show estilo burlesque que encendió la noche

Cony Capelli fue parte de un llamativo espectáculo de estilo burlesque, una propuesta súper teatral y llena de glam. No estuvo sola, claro, pues la acompañaron otras talentosas como Meli Noto, Antonella Henríquez y Geraldine Muñoz, junto a más rostros ligados al baile y la televisión. Todas ellas se encargaron de animar al público durante el bloque nocturno de la cruzada solidaria con coreografías elaboradas, música envolvente y unos vestuarios que no dejaron a nadie indiferente. De hecho, el show partió cerquita de las 02:30 de la madrugada y fue un verdadero festival de números musicales.

Uno de los puntos álgidos de la noche fue cuando Cony Capelli y Antonella Henríquez se lucieron con una coreografía al ritmo del clásico ochentero "Lady Marmalade". Para la ocasión, Cony eligió un vestuario negro lleno de brillos, transparencias y unos guantes largos que calzaban perfecto con la estética burlesque del espectáculo. ¡De infarto total!

La maternidad como motor y desafío

Esta presentación tuvo un significado extra para Cony, quien está viviendo a concho esta nueva etapa esperando a su primer hijo y compartiendo cada momento con sus seguidores. De hecho, justo antes de pisar el escenario de la Teletón, aprovechó sus historias de Instagram para celebrar sus 23 semanas de embarazo con un mensaje súper tierno para su bebé.

En ese mensaje, celebró sus 23 semanas de embarazo. En la misma publicación, la bailarina se dio un tiempo para reflexionar sobre sus experiencias personales y todos los aprendizajes que ha ido acumulando en los últimos meses.

Después de terminar el musical, la exchica reality conversó con la prensa y ahí nos explicó por qué su presencia en la Teletón era tan distinta y significativa este año. Cony comentó que quiso dedicar su baile y toda la cruzada a las familias que son el pilar de quienes reciben atención en la institución. Subrayó la importancia del círculo de apoyo familiar.

Entre la agilidad y el amor incondicional

Cony también fue honesta sobre los desafíos de preparar una coreografía con el embarazo avanzado. "Los ensayos fueron terribles, uno se siente gorda, uno se siente diferente, los cambios corporales, hormonales son distintos, me siento menos ágil, pero es un proceso precioso", confesó. A pesar de las dificultades físicas y emocionales, la bailarina logró darlo todo en el escenario, y de paso, aprovechó para recalcar la importancia de la colaboración en una campaña tan noble como la Teletón. ¡Un siete para Cony!

La artista también compartió cómo la maternidad le ha cambiado la perspectiva sobre las vivencias de otras familias, y dijo que atesora cada ecografía en que el doctor confirma que las cosas van bien. Claramente, esta nueva etapa la ha hecho conectar de una forma más profunda con la realidad de muchas personas.

Así, Cony Capelli, Meli Noto y las demás figuras del espectáculo aportaron su talento, música y baile a una jornada que supo mezclar a la perfección la entretención con las historias de pura solidaridad. Sin duda, para Cony, fue una presentación cargada de significado en esta etapa tan especial de su vida. ¿Hay algo más power que una mamá dándolo todo por una buena causa?