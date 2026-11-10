¡BOM! Lali y Miranda! confirman su súper fiesta pop en Chile

Espectáculos

¡Atención, chiquillos y chiquillas! Se viene una bomba pop que nos va a dejar tiritando y con ganas de bailarlo todo hasta el 2027. Prepárense porque Lali y Miranda!, están listos para aterrizar en Chile con su proyecto que ya es un 'supergrupo' a todas luces: B-O-M. Y la verdad, esto no suena a concierto, ¡suena a fiestón asegurado y de proporciones épicas!

El 'supergrupo' B-O-M, que junta a la tremenda Lali con la dupla explosiva de Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda! , no ha parado de sonar desde su estreno. ¿Un dato para que cachemos la magnitud de este fenómeno pop? A sólo días de su lanzamiento, este proyecto ya suma más de cinco millones de reproducciones globales en plataformas digitales. Es que el concepto es claro: invitan a 'encontrarse en la pista, disfrutar, bailar y entregarse al movimiento en total libertad'. ¿Quién no quiere eso?

El plato fuerte de esta experiencia musical es su álbum debut, 'Bailar o Morir', y si el nombre ya nos adelanta algo, es que no va a haber tiempo para quedarse sentado mirando el techo. La fecha para este bailongo agéndenla con letras gigantes, purpurina y recordatorios en todos lados: el 14 de febrero de 2027. El show será en el Santander Arena, transformando el escenario en una fiesta pop y el campo en un gran dancefloor, tal como lo describen. Es una "experiencia colectiva" que promete transformar la potencia de Lali y Miranda! en algo inolvidable.

Pero, ojo, porque para ser parte de esta fiesta de proporciones hay que estar vivito y coleando con las entradas. Desde Lotus ya confirmaron que la venta será a través del sistema Puntoticket, La preventa parte HOY, martes 10 de noviembre, al mediodía, exclusiva para clientes de la caja de compensación auspiciadora. Y si no alcanzan en esa primera oleada, tranquilos, porque la venta general se abre MAÑANA, miércoles 11 de noviembre, también al mediodía. Así que ya saben, pongan la alarma, preparen la tarjeta y ¡a jugársela por un cupo en el dancefloor más prendido de 2027!

¿Quién más siente que ya necesita que sea febrero de 2027 para darlo todo y vivir esta experiencia pop? ¡Nos vemos en la pista, gente!