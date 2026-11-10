¡Se prendió la Cabaña de las Tentaciones! De propuestas de matrimonio a dramas en el reality

Espectáculos

El ambiente se puso hot hot hot en el capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2. La Cabaña de las Tentaciones fue el escenario de una fiestoca donde se celebraron las nuevas parejas, y créannos, hubo de todo: ¡hasta una pedida de matrimonio que nos dejó con la boca abierta!

Todo partió con una ceremonia media "formal" de compromiso, donde los galanes les pasaron anillos a sus medias naranjas, prometiendo un futuro juntos dentro y fuera del encierro. Y aunque la idea era puro romanticismo, el drama y las tallas no se hicieron esperar. Kaoto, que no se guarda nada, vio a Mariano declararse a Estefi y tiró un palo para su ex-suegra, a la que le dijo "entrometida", rematando con un chiste: "Faltó uno para la suegra". ¡Así es la vida, pos!

Pero el momento que nos hizo suspirar fue el de Faloon Larraguibel y Rai Cerda. Después de mil y un dramas que han tenido en el reality, Rai se la jugó con todo. Se arrodilló, le entregó el anillo y le soltó una declaración que era pura poesía: "Puedo estar para ti, entregar más de lo que tú piensas, amarte y desearte todos los días de mi vida.". Le pidió matrimonio diciéndole que siempre la elegirá a ella. ¿Y Faloon? Obvio que dijo que sí, con una tremenda sonrisa. ¡Pura miel!

Después de la euforia del compromiso, todas las parejas (menos Austin y Noelia, ¡qué lata!) se lanzaron a la dinámica de sacarle la liga a la pierna. Rai volvió a robarse la película con un baile sensual que dejó a todos marcando ocupado. Pero ojo, que Manuel González no se quedó atrás y también se lució con un momento bien hot junto a Nicole Moreno. La cosa es que Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, que estaban de jueces, no dudaron en elegir a Nicole y Manuel como los más "conectados" de la noche. ¿El premio? Una noche entera solitos en la Cabaña de las Tentaciones. ¡Uf, qué habrá pasado ahí, ah!

¿Será que se consolidan estas parejas o esto fue solo la calma antes de otra tormenta?