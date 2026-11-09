Matilde Burgos le puso candado a los comentarios en Instagram tras las críticas por la Teletón

Espectáculos

¡La movida que nadie esperaba! Matilde Burgos, nuestra conocida periodista, ha tomado una "drástica decisión": chao, comentarios en sus redes sociales. Sí, así como lo lees, la opción de dejar tu recado, tu piropo o tu crítica, ¡desapareció! La medida no pasó piola, especialmente después de que subiera una foto con el mismísimo Mario Kreutzberger, nuestro Don Francisco, a su cuenta de Instagram.

Y es que, aunque Matilde le dedicó unas palabras de puro reconocimiento y cariño al animador, la sección de comentarios en ese posteo estaba más cerrada que portaligas de abuela, completamente inhabilitada. Ni un piropo ni una crítica se podían leer. ¿El motivo detrás de esta movida tan radical? Al parecer, la lluvia de críticas que le cayó encima por un despacho que hizo durante la Teletón 2026.

El atado se armó horas antes, cuando un registro de su trabajo en vivo desde la zona sur del país se hizo viral en la red social X. ¿Qué pasó? En la secuencia, una representante de la empresa Salmones Austral estaba al micrófono, contando el aporte de su compañía a la campaña solidaria, Pero, ¡ojo!, ahí la comunicadora, sin anestesia ni chistar, apartó el micrófono de forma abrupta para pasárselo a otra delegada del grupo. Esta última fue la que soltó el bombazo: ¡una donación de ocho millones de pesos!

Obvio, el momento encendió las redes sociales más rápido que bencina en parrilla. A la gente no le gustó ni un poco el corte tan… ¡cortante! en pantalla y se fue en picada a cuestionar la actitud de la periodista, por el corte abrupto en pantalla. Hasta ahora, la profesional no ha dicho ni pío, se ha mantenido en un silencio que tiene a varios esperando qué pasará después, sin emitir ninguna declaración pública para confirmar si esta restricción de interacciones es una respuesta directa a la ola de comentarios negativos que recibió.

Uno entiende que a veces las redes son un campo de batalla donde vuela de todo, ¿o no? Pero, ¿era para tanto el atado que se armó que Matilde tuvo que ponerle cerrojo a todo?