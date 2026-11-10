La doble cara de Pablo en Prohibida Obsesión: ¡Este tesorero está más cuático que nunca!
Partimos con una cita que prometía ser romántica entre Pablo y Vivi (Celine Reymond). Todo iba viento en popa hasta que ella recibe una llamada de su hija, y tiene que irse al departamento de Gaspar (Nicolás Poblete). La niña la invita a cenar, Vivi acepta y, como buena onda, le avisa a Pablo que se va a atrasar una hora. ¡Hasta ahí todo normal!
Pero lo que pasó después, nadie se lo esperó. Cuando Vivi regresa a la casa de Pablo, ¿qué hace él? Se niega a abrirle la puerta. Sí, leíste bien. No le abre la puerta y, por si fuera poco, ¡tampoco le contesta las llamadas! Lo más brigido es que la estaba viendo por una cámara de seguridad. ¿Qué onda? ¿Por qué tanto misterio? Nos dejó a todos pensando si se le voló la teja o si de verdad está ocultando algo pesado.
Pero la cosa no paró ahí. El drama siguió escalando con un cara a cara entre Pablo y Gaspar en el colegio de la hija. El abogado le recriminó a Pablo por haberle regalado un celular de última generación a la niña. Primero, Pablo intentó hacerse el desentendido, mantener la calma y bajarle el perfil. Pero cuando Gaspar se alteró un poco más, Pablo no encontró nada mejor que acercársele al oído y decirle, sin anestesia, que estaba borracho.
Ahí la cosa se puso caliente. Gaspar, con la rabia, lo empuja levemente. Y aquí viene lo mejor: Pablo, ni tonto ni perezoso, ¡aprovechó el mínimo contacto para exagerar la caída y terminar en el suelo! Todo esto, con los profesores y los otros apoderados mirando la escena. O sea, se mandó un show digno de Oscar para victimizarse. ¿Qué más se puede pedir de un personaje así de cuático?
Para rematar, el "tesorero" se reunió con Vivi y volvió con la misma cantaleta: ¡que se tenía que divorciar de Gaspar lo antes posible! Y no solo eso, le ofreció los servicios de una abogada seca en temas de familia. O sea, el gallo no solo actúa raro y dramatiza situaciones, sino que también está empujando fuerte para que Vivi se separe de su marido. Parece que sus intenciones no son tan buenas como pensábamos.
¿Qué diablos esconde Pablo detrás de todas estas maniobras? La verdad es que estamos más metidos que nunca en Prohibida Obsesión para cachar qué pasa con este personaje. ¿Crees que es solo un loquillo o hay un plan maquiavélico detrás de tanta movida rara?