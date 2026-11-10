Natalia Valdebenito: “A mí nadie nunca me ha dado nada”

Espectáculos

A sus 47 años, la comediante Natalia Valdebenito enfrentó una pregunta de esas que te hacen pensar: “¿Hay algo que en tu vida hayas querido mucho, mucho, mucho, y que dijiste ‘ya, esto no llegará, lo suelto’?”. Fue en el podcast Gente Así, donde su colega La Wildo le lanzó la interrogante, y tras pensarlo un momento, Valdebenito fue directa: “no”.

Pero la actriz soltó una reflexión sobre su propia carrera. Dijo que siente que nadie le ha regalado nada, y rechazó la etiqueta de “privilegiada”: según contó, cuando alguien la usa para descalificarla, ella responde preguntando quién la habría privilegiado, y se contesta que fue ella misma.

La humorista no se guardó nada y repasó su camino para dejar claro que ella se ha hecho solita. Explicó que llegó por casting a Cabra chica gritona y al Club de la comedia, y que con el tiempo, por su trabajo y su calidad, es quien es. Ni acomodos ni “porque un amigo me dijo”: nada. “A mí nadie nunca me ha dado nada”, remarcó.

Entonces, si nada le han regalado, ¿qué le falta? Su respuesta: que alguien le regale alguna cosita, como un auspicio para hacer un programa, para que se le hiciera más fácil por ese lado. Según ella, todo lo que tiene y hace es “si yo no lo hago no existe”, y asegura que si las cosas se le han dado es solo porque su trabajo la ha llevado a ese lugar.

También tuvo un mensaje clarito para los que la critican: “anda a verme para que después puedas opinar”. Recordó que empezó cuando no había bares y preguntó cuántas personas pasaron por El club de la comedia y no existen en la cabeza de nadie. Dijo que se hizo sola y desmintió que venga del Saint George’s.

Cerró diciendo que, si tiene algo de privilegio, es que le abran los teatros, que la gente la invite y que en los bares la reciban como “la señora de la comedia”. Lo agradece, pero recalcó que se lo ganó y sigue ganándolo, porque cuando se sube al escenario se saca la cresta.