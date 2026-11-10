Kramer en la Teletón 2026: ¿A qué hora se presentó el sábado?

Espectáculos

Como cada año, la Teletón es el evento que nos pega a las pantallas, pero seamos honestos, muchos solo esperan un momento: el show de Stefan Kramer. El sábado 7 de noviembre, en el cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional, Kramer fue parte del programa.

Según el cronograma de la organización, el comediante saltaría al escenario a eso de las 23:45 horas. Imagínate la expectación, ¿después de Denise Rosenthal y antes de Gondwana y Quique Neira? ¡Pura crema para terminar la jornada!

El panorama completo de la Teletón 2026 (¡para que no te perdieras nada!)

1. Bloque Noche (22:00 a 02:00)

Este bloque trae a Pandora, Luz Casal y SINAKA. Una mezcla pa' todos los gustos.

2. Bloque Trasnoche (02:00 a 08:00)

En este bloque, el humor corre por cuenta de Melón y Melame, Los Atletas de la Risa y Los Blondon Boys. Después viene "La batalla de los famosos", con Nicolás Larraín, Fernando Larraín, Eduardo de la Iglesia, Andrea Arístegui, Matías Vega y Leo Rey.

El desfile de pijamas reúne a Jean Philippe Cretton, Carla Ochoa, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yann Yvin, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit y Mario Velasco. Para cerrar, la cumbre musical de cumbia y ranchera, con Toly Fu, Karla Melo, Grupo Disparo, Nina, la que brilla, y Carolina Molina (La Rancherita).

3. Bloque Mañana Familiar (08:00 a 13:30)

En este bloque se presentan El Perro Chocolo, Picus y Alejo Igoa.

4. Bloque Sábado por la Tarde (13:30 a 17:00)

En este bloque participan Luciano Pereyra, Iván Zamorano y Claudio Bravo.

5. Bloque Cierre Teatro Teletón (17:00 a 21:00)

Este bloque, en el Teatro Teletón, cuenta con La Combo Tortuga, Jordan, Amigo de Artistas, Sonora de Todos y Don Francisco.

6. Bloque Estadio Nacional

El cierre en el Estadio Nacional incluye presentaciones musicales de Princesa Alba, SINAKA, Gondwana, Alanys Lagos, Picus, Rodantes Invisibles, Leo Rey, Pablito Pesadilla, Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Tito El Bambino y Santaferia. Entre otros espectáculos figuran Jean Paul Olhaberry, Stefan Kramer e Isidora Uribe.

Así que, ¿viste todo el show o solo prendiste la tele para ver a Kramer? ¡Cuéntanos tu momento favorito de la Teletón 2026!