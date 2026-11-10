¡Cahuín prendido! Las pistas que dejarían a Dunga y Eskarcita más que amigos

Espectáculos

¡A ver, gente! Desde agosto que el cahuín sobre la vida amorosa de Eskarcita, nuestra querida chica reality, está al rojo vivo. Las malas lenguas la vinculan con Dunga, el carismático vocalista de La Combo Tortuga, y aunque ninguno ha soltado prenda públicamente, las redes sociales están que arden con las últimas pistas.

Se difundieron nuevas señales que darían cuenta de una cercanía más allá de la amistad. Lo último que nos hizo levantar una ceja (o las dos) fue un “me gusta” que Dunga dejó en una fotografía de la influencer. La fotografía, que Eskarcita publicó durante su participación en la Teletón 2026..

Pero el verdadero bombazo llegó con una historia que Dunga subió a sus redes. ¡Prepárense! Ahí apareció la conductora del react de Volverías con tu Ex 2, acompañada de un cariñoso mensaje: “La niña de mis ojos, tú la más bonita”. ¡Upa, Dunga! Más directo, imposible.

Estos gestos se suman a las varias ocasiones en que Eskarcita y el músico han sido vistos compartiendo, alimentando aún más las versiones sobre una eventual relación sentimental. Por ahora, ambos han mantenido la boca cerrada sobre la naturaleza de su vínculo. Sin embargo, estas demostraciones de cariño no han pasado piola y ya tienen el tema instalado entre los principales comentarios de la farándula.

Recordemos que Eskarcita ha dado qué hablar todo este año, especialmente después de poner fin a su relación con Julitroz. Por su lado, Dunga también viene de una mediática ruptura con la actriz Karla Melo, un quiebre que estuvo rodeado de rumores y acusaciones de una presunta infidelidad por parte del cantante. Con tanto drama previo, ¡estamos listos para ver si esta nueva historia se confirma o es puro humo!