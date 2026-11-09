Diana Bolocco le pone freno a los rumores: ¿los rostros de la Teletón cobran?

Espectáculos

¡Menos mal alguien puso los puntos sobre las íes! Diana Bolocco se cansó del cahuín de siempre y salió a aclarar ese eterno rumor que cada Teletón vuelve como el reggaetón de los dosmiles: ¿los rostros de la tele cobran por participar en la cruzada solidaria? La animadora alzó la voz y desmintió todo, dejando a muchos con la boca abierta y a otros, con la razón.

Fue en el reciente capítulo de Fiebre de Canto donde Diana aprovechó la tribuna para responder a las críticas que andaban circulando por redes sociales tras la Teletón 2026. La situación partió cuando Luis Jara, presidente del jurado del programa, le tiró flores por su desempeño en el evento solidario que se llevó a cabo este fin de semana. Le dijo que su trabajo del fin de semana fue espectacular y la llamó madre, amiga y luz alumbrando la Teletón.

Diana, fiel a su estilo, agradeció el gesto y extendió el reconocimiento a todos sus colegas. Pero ojo, que ahí mismo se tomó un momento crucial para ponerle fin a las especulaciones. “Déjame tomarme un segundo, que participamos absolutamente gratis”, soltó, para que no quedara ninguna duda. Y añadió que nunca ni ella ni ninguno de sus colegas ha cobrado en esta obra.

Luis Jara, por su parte, recordó su larga trayectoria en la causa solidaria: “Desde el año 79, así que imaginate”, complementó, dejando en evidencia que esto no es algo nuevo para ellos. Así, la animadora zanjó el tema de los supuestos pagos a los presentadores con los fondos recaudados, un rumor que, seamos honestos, es más recurrente que la lluvia en invierno en Santiago. Siempre vuelve, pero parece que esta vez le pusieron el freno de mano. ¿Se les habrá quitado la maña a los haters o el próximo año tendremos el mismo déjà vu?