Luar La L ya tiene fecha para dejar la grande en Chile con un show extendido

Espectáculos

¡Atención, fanáticos del trap! Luar La L acaba de confirmar su regreso a los escenarios chilenos. El puertorriqueño se subirá al histórico escenario del Teatro Caupolicán en Santiago el próximo jueves 13 de noviembre, así que a prepararse para una noche de puro flow.

Esta vez, Luar La L no viene con cuentos, sino con un concierto de formato extendido que promete dejar la grande. El setlist incluirá sus lanzamientos más recientes y, obvio, esas colaboraciones que todos nos sabemos de memoria, como "TELÉFONO NUEVO", "Caile" y "No Te Quieren Conmigo". Si te quedaste con las ganas la última vez que pasó por la capital en 2025, esta es tu oportunidad, porque la propuesta viene renovada para repasar su carrera, solo y con otros grandes del género urbano.

La productora La Tramoya es la encargada de que todo salga impecable en este show que ya tiene las entradas disponibles. Apúrense, que los tickets ya se pueden encontrar en PuntoTicket. ¿Quién dijo que no se podían revivir los mejores momentos del trap en vivo y en directo?