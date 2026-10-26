Andrea Sanhueza rompe el silencio: ¡Lo más cuático de su romance con Daniel Valenzuela!

Espectáculos

El pasado jueves, Daniel Valenzuela llegó a los Premios Cordillera acompañado de su pareja: Daniel Valenzuela y Andrea Sanhueza. La dupla llegó radiante a la alfombra roja y, para la alegría de muchos, la influencer se tiró con todo, abriendo su corazón y contándonos sobre su romance y, ojo, el apoyo incondicional que le dio a Daniel cuando estuvo metido en el reality de Mega, ‘Volverías con tu ex? 2’.

Esta pareja, que ya lleva casi tres años de relación, ha pasado por varias etapas, y Andrea, que es influencer y se maneja en las redes, dejó clarísimo que en este tiempo ha podido cachar de cerca cómo es el trabajo de Valenzuela en la televisión, desglosando lo bueno y lo no tan fácil de estar con un rostro conocido.

Un amor que se consolida y la admira a mil

Andrea, con la tremenda seguridad de quien conoce a su pareja en todas las facetas, soltó que Daniel “es un tremendo profesional”. Dijo conocerlo hace muchos años. Para ella, el animador es tremendo en todo ámbito, sea cual sea el formato televisivo. No importa si hay espacios que le acomodan más o menos, asegura que siempre destaca. “Daniel es una persona admirable profesionalmente hablando”, remató, dejando clarísimo que su admiración va más allá del amor.

Pero la cosa no quedó ahí. Cuando le preguntaron por las principales virtudes de su pareja, Andrea no dudó ni un segundo en tirarle flores a diestra y siniestra. Lo describió como una persona valiente y fuerte, fiel a su pensamiento y a sus creencias, leal y realmente talentosa. Y claro, para cerrar con broche de oro, entre risas le lanzó el piropo que a todos nos gusta escuchar: “Y guapísimo”, sellando el pack completo de por qué Daniel es su media naranja.

Daniel, ni corto ni perezoso, agradeció las palabras de su pareja, reconociendo que la vida del que trabaja en la tele no es pa’ cualquiera, y que “no es fácil entender esta locura que a veces vivimos nosotros, y desde afuera es todavía más difícil”. Se ve que para él, el apoyo de Andrea es fundamental. “Me hace muy feliz. Ya casi son tres años, estamos en las duras y en las maduras, literalmente, y está todo muy bonito”, agregó, dejando claro que el amor está más que firme.

El reality, la distancia y el WhatsApp para salvar la onda

Uno de los momentos más complejos fue cuando Daniel estuvo trabajando por tres meses en el reality ‘Volverías con tu ex? 2’. Andrea, sin dudarlo un segundo, dejó claro que su apoyo nunca estuvo en cuestión. “Yo conocí a Dani siendo rostro de televisión, y esto es parte de su trabajo. Lo apoyé en todo momento y lo voy a apoyar siempre”, sostuvo, demostrando que es una partner de tomo y lomo.

Según explicó la influencer, el principal desafío en ese período fue la distancia. Para ella, “lo más complicado, creo que fue más para él que para mí, fue simplemente estar tanto tiempo distanciados”. La cosa se puso más difícil porque la pareja vive junta y ya van para los tres años, así que “estar tres meses separados cuesta al principio”, como ella misma admitió. Pero no todo fue drama, porque en estos tiempos modernos, “hoy tenemos la tecnología, las videollamadas y el WhatsApp, y se pueden hacer muchísimas cosas”, destacó, confirmando que el amor es más fuerte y que las pantallas ayudan a acortar la lejanía.

La compañera fiel (pero lejos de las cámaras)

A pesar de ser el apoyo incondicional de Daniel, Andrea dejó clarito que prefiere mantener un perfil más bajo y no meterse de lleno en la exposición pública. Afirmó que la figura pública es él. Aunque ella también trabaja con personas, su espacio es otro, pues quien está en cámara es él. Su rol, según ella, es acompañarlo y apoyarlo en todo lo que sea necesario, una muestra más de que es una tremenda compañera.

Y ojo, que cuando le preguntaron si participaría junto a Daniel en algún espacio televisivo, Andrea no cerró la puerta. Aseguró: “No, para nada. Yo soy su compañera, su partner, su mujer, y voy a estar donde él tenga que estar y apoyarlo en todo, por supuesto”. Al final, Sanhueza cerró la conversación con una frase que resume todo: Dijo sentirse muy orgullosa de él y que por eso también estaba allí. ¡Así da gusto ver romances en el espectáculo chileno!