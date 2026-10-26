Paty Maldonado se aburrió de las lágrimas de Pancha Merino: “Se tiene que hacer ver urgente”

Espectáculos

Los episodios de llanto de Francisca Merino en el programa Alfombra Roja han sido el tema en el mundo del espectáculo. La opinóloga no lo ha pasado nada de bien tras la querella de su ex, y ha derramado varias lágrimas en vivo, pero su pena no conmovió para nada a Patricia Maldonado.

La cantante y presentadora no es fan de que se exploten las emociones al aire. Según Maldonado, el morbo en la televisión chilena es tan grande que a los productores y a los canales no les interesa el dolor ni la angustia de las personas. Lo dijo en su programa de YouTube, Con Canas y sin Ganas.

Para Maldonado, que es figura de TV+, el drama de Merino es serio y necesita atención urgente. “Francisca Merino está pasando por un momento curioso, se tiene que hacer ver urgente”, aseguró. Incluso, mencionó que la doctora Cordero también le mandó un mensaje similar, advirtiendo que si no se hacía ver luego iba a terminar mal.

Analizando la situación, Maldonado cree que Merino quedó muy dañada con la separación. Es más, según ella, todo se ha convertido en una verdadera obsesión por el exmarido, a quien lo persigue y lo persigue.

Aunque Paty Maldonado confesó que no está al día con todos los programas de farándula, no se guardó su opinión sobre el show de Canal 13. Para la cantante, el panel de Alfombra Roja ya se dio cuenta de que la pena de Pancha es su “talón de Aquiles”. ¿Y qué hacen? Según ella, la pinchan y se vuelve loca, grita y hace cosas incoherentes, porque están marcando rating.

Maldonado cree que no todo vale a la hora de sumar audiencia. Su crítica es que, en el caso de Francisca, se está jugando con un ser humano.