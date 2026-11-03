¡“Soy un genio, está Bonvallet y yo”! Arturo Longton dejó la escoba (literal) por limpiar baños en TV

Espectáculos

Este lunes, en un nuevo capítulo de “Vértigo extremo”, nos quedamos con los ojos pegados a la pantalla viendo a un Arturo Longton que, a primera vista, no lo pasó muy bien que digamos. El ex chico reality, conocido por su desparpajo, se cuadró de una con su rechazo al mundo circense, tirando la bomba sin titubear: “A mí no me gusta esto. Nunca me he reído y nunca lo disfruté. Cuando era chico me llevaron dos veces y nunca más quise ir”. Imagínense el panorama: Longton vs. el circo, ¡un duelo de titanes!

Pero lo brígido, lo que realmente nos hizo levantar una ceja, llegó cuando a él y a la bailarina Edymar Acevedo les tocó la misión más glamorosa de la noche: ¡limpiar los baños del circo! La reacción de Arturo no se hizo esperar y fue tan chilena como el pan amasado: un categórico “ah, ni cagando”. Cuando el encargado de la limpieza le explicó que se trataba de una pega, Longton se negó de nuevo.

A pesar del berrinche inicial y de su resistencia digna de leyenda, a Longton no le quedó otra que meterle mano a la escoba y el trapero. Eso sí, lo hizo con una incomodidad que se le notaba a kilómetros, casi como si estuviera soportando un castigo divino. Igual, entre un escobillazo y otro, el rostro de los realitys nacionales se dio el tiempo para una "profunda" reflexión. Comentó que el olor estaba malo, pero no tanto, y reflexionó que los que más deberían ganar plata en el mundo son los que limpian los baños.

Obvio que su actitud, que fluctuaba entre el desinterés y la indignación, no pasó piola para Edymar Acevedo. La experimentada bailarina no pudo ocultar su molestia con la poca disposición de su partner circense. La tensión escaló más todavía cuando una de las supervisoras, le hizo ver a Longton que nunca en su vida había agarrado una escoba, esto, mientras trapeaban el piso. Y ahí Arturo, ni corto ni perezoso, soltó una de sus frases más polémicas de la jornada, cuestionando el comentario con una pregunta que dejó a varios pensando: “¿Te hace mejor persona o ser humano haber agarrado una pala o escoba alguna vez?”.

Pero la cosa no quedó ahí. Fiel a su estilo inconfundible, el ex 1810 defendió a concho su postura frente a las cámaras, con una confianza que ni te cuento. “Me carga ese límite mental que tiene la gente… yo no tengo límite mental, yo soy un genio, está Bonvallet y estoy yo”, tiró, mencionando a Bonvallet. El viñamarino cerró el tema aclarando que su único problema con el baño es que es asquiento.

Edymar Acevedo, por su parte, describió la experiencia de trabajar con él como “trabajar con un limón, muy ácido”.

Claramente, pa' algunos ser un "genio" no es sinónimo de que te guste limpiar el baño, ¿o sí?