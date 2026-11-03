¡Se acabó el misterio! Tremendo portazo para Raquel Argandoña en el panel de Gran Hermano

Espectáculos

¡Atención, fans de la farándula! Lo que se venía rumoreando hace rato, ahora toma fuerza y parece confirmarse: Raquel Argandoña no será parte del panel de la tercera temporada de Gran Hermano en Chilevisión. Sí, la misma cadena donde hasta hace poco la vimos como jurado en Fiebre de Baile, le habría dado la espalda a la Quintrala para comentar todo lo que ocurra en el reality.

Según lo que dio a conocer este lunes El Filtrador, desde Chilevisión descartaron la opción de que la Argandoña aterrice en el panel para comentar todo lo que ocurra en la casa. Y ojo, porque la razón de este portazo sería otra.

Según el medio, serían cinco los elegidos para el panel, y por ahora solo hay dos nombres confirmados: Cony Capelli, la flamante ganadora de la primera temporada de Gran Hermano, y su excompañera y amiga, la Pincoya. Además, se sabe que han estado tanteando a otros rostros conocidos para llenar las sillas restantes, como Michael Roldán, quien ya trabajó para CHV en ediciones anteriores del reality.

Pero vamos a lo que nos convoca: ¿por qué la Raca se quedó fuera? La respuesta estaría directamente vinculada al animador de esta tercera entrega del reality, José Miguel Viñuela. Según el mismo medio, sería extraño que trabajaran juntos en Machasa siendo que ya tienen un espacio que lideran en TV+: el Tal Cual.

En tanto, el fin de semana recién pasado se realizó un casting masivo para encontrar a algunos de los 20 jugadores que se sumarán como participantes al programa. Así que, aunque el panel aún no esté completo, los jugadores ya se están preparando para darnos material de sobra. ¿Con quién se quedará finalmente este codiciado cupo? ¡A esperar no más!