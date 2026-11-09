¡Solo para las girlies! Michelle Carvalho presume el exclusivo y codiciado accesorio Dior

Espectáculos

Michelle Carvalho nos tiene a todos pegados a la pantalla con su último regalito. Si hace unos días quedó conmovida con una figura en Lego de un personaje de Harry Potter que le recordó su adolescencia –un momento súper tierno, hay que decirlo–, ahora la modelo brasileña nos sorprendió con un obsequio totalmente distinto que le llegó al corazón.

“¡No lo puedo creer! Ustedes no van a creer lo que tengo aquí adentro”, soltó Michelle con una emoción que casi nos traspasa la pantalla. Imaginen la escena: una cajita chiquitita, una delicada bolsita de tela adentro y el misterio envolviéndolo todo. Claro, porque este no es un regalo cualquiera, es una joya que grita exclusividad por los cuatro costados.

¿Por qué tanto revuelo? Resulta que de este chiche de Dior llegaron poquísimas unidades a Chile, ¡cien para ser exactos! Y para conseguirlo, un amigo de Michelle se pegó la paliza en la fila virtual. Sí, leíste bien, ¡fila virtual por un accesorio! Eso sí que es amor, o al menos, una dedicación digna de aplauso.

Y ¿qué es esta maravilla que tiene a Michelle tiritando de emoción? Nada menos que el Médaillon & Sparkly Lip Balm de la prestigiosa marca Dior. Es un adorno colgante en forma de medallón que esconde un bálsamo labial desplegable en tono crystal pink. Es decir, un charm de lujo para el teléfono que además te deja los labios perfectos, ¿se puede pedir más?

“¡Miren qué preciosura! Lo deslizan y... ¡solo para las girlies!”, exclamó la brasileña, y la verdad es que le creemos. Es el toque chic definitivo, ese accesorio que te eleva cualquier look y te hace sentir parte de un club ultra exclusivo. Un capricho que, seamos honestas, todas quisiéramos tener.

Así que ya saben, mientras unas se emocionan con la nostalgia, otras vibran con el glamur más top. Michelle Carvalho lo tiene clarísimo: el lujo, el brillo y la exclusividad siempre serán un acierto para hacer match con el teléfono. ¿O no?