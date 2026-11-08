¡Américo y Gino Costa: El inesperado cruce en Tribunales que dejó a todos en shock!

Espectáculos

Imagina la escena: el viernes 6 de noviembre, los Tribunales de Justicia de Santiago, un día cualquiera para la justicia, pero que se convirtió en el escenario de un verdadero drama de farándula. ¿El protagonista? Nada menos que Américo, saliendo de una diligencia legal. Como es costumbre, los equipos de prensa estaban apostados, listos para cazar alguna declaración. Y entre ellos, como buen cazador de noticias, estaba Gino Costa.

La cosa pintaba normal, Américo intentando avanzar entre los camarógrafos, y Gino acercándose con su micrófono, con esa actitud cercana que a veces tienen los periodistas con las figuras del espectáculo. Uno esperaría un saludo, una pregunta amable, quizás una evasiva del artista. Pero no. La cosa dio un giro brusco.

Américo frenó en seco. Su cara ya no era la del sonriente cantante tropical, sino una de pocos amigos, visiblemente molesto con todo el circo mediático. Miró fijamente a Gino Costa, con una intensidad que traspasaba la pantalla (o la cámara, en este caso), y lanzó una frase que quedó retumbando en el aire: "Sácate el traje de amigo". ¡Boom! Así, sin anestesia. La interacción se cortó de raíz, dejando a todos los presentes con la boca abierta y las cámaras grabando un silencio incómodo.

¿Por qué tanto drama? Bueno, la patá en la canilla de Américo a Gino no fue a cualquier persona. Es que estos dos han compartido pantalla en programas de televisión y eventos del espectáculo nacional. Esa frase tan categórica de Américo marcó un frío quiebre entre ambos. ¡Quién lo hubiera dicho!

Después de la cortada de piso épica, a Gino Costa no le quedó otra que retroceder, guardar distancia y no seguir alimentando el enfrentamiento en plena calle. La cosa ya estaba lo suficientemente tensa como para echarle más bencina. Américo, por su parte, se abrió camino rápidamente entre el mar de micrófonos y se subió a un vehículo particular. Ni una palabra más sobre lo que lo llevó a Tribunales ni sobre este encontrón que, estamos seguros, va a dar que hablar por un buen rato.

¿Qué onda con esa declaración? ¿Será que la paciencia de Américo llegó a su límite con la prensa, o hay algo más detrás de este "sácate el traje de amigo" que no sabemos? Lo único cierto es que la farándula chilena tiene un nuevo capítulo para analizar, y nosotros, como siempre, ¡estamos aquí para contárselos!