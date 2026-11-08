¡El más brígido se puso romántico! Leo Rey sorprendió con propuesta de matrimonio en la Teletón

Espectáculos

Cuando pensábamos que la noche de cierre de la Teletón 2026 no podía sorprendernos más, ¡pum! Leo Rey, el "más brígido" de la cumbia y ex vocalista de La Noche, se tiró a la piscina con una propuesta de matrimonio en vivo que nos dejó a todos para adentro. Su pareja, Eliana Cazares, ¡obvio que aceptó el anillito frente a todo Chile!

El Estadio Nacional fue testigo de este momento inolvidable. Leo Rey, visiblemente emocionado, le dedicó unas palabras directas al corazón a su amor, agradeciéndole su compañía por muchos años. Imagínate la emoción de Eliana y el aplauso tremendo de sus músicos, bailarinas y de la barra entera que estaba ahí presente, celebrando el sí de la tortolita.

La animadora Julia Vial celebró el compromiso diciendo que el más brígido terminó siendo el más romántico. ¿Quién iba a pensar que el intérprete de nuestros clásicos cumbieros se iba a poner tan de película? Parece que el amor te hace bailar a otro ritmo, ¿o no?