¡Contrato mata Teletón! Gala Caldirola le puso fin al misterio de su desaparición

Espectáculos

La Teletón 2026 nos dejó varias sorpresas, pero una que llamó la atención fue la repentina desaparición de Gala Caldirola de la transmisión televisiva. ¡Obvio que las redes sociales explotaron con especulaciones! Por eso, la panelista de Plan Perfecto tuvo que salir al paso de las dudas, usando sus historias de Instagram para explicar la verdadera razón de su ausencia.

Gala había participado con todo en el segmento del "Pulso Regional", compartiendo pantalla con otras celebridades y, para sorpresa de muchos, también con Gisella Gallardo. Recordemos que entre ellas la cosa ha sido compleja por la amistad de Gala con Mauricio Pinilla, así que eso ya era tema de conversación por sí solo.

Pero volviendo al misterio de la Teletón, la española fue súper clara: "La razón por la que no me pude quedar en el segundo bloque de la Teletón es porque tenía desde hace mucho tiempo un contrato que no podía fallar", explicó. O sea, ni el evento solidario más importante de Chile pudo con el compromiso laboral. ¡Así de heavy!

De hecho, Gala detalló que era día de grabaciones y que había terminado recién a las 9:30 de la noche. ¡Pegada hasta tarde! Es que hay pegas que no perdonan, ni siquiera por una buena causa.

A pesar de todo, la influencer se mostró contenta con su participación en el primer bloque de la Teletón. Además, nos dejó con la intriga: dijo que más adelante contará qué estaba haciendo. ¡Atentos a sus redes!

Y para cerrar su aclaración, Gala contó que se iba a buscar a su peque para una noche de dormir apretaditas, que al día siguiente tendría full maternidad y que apagaría el teléfono. ¡Un clásico de mamá que muchas entenderán! ¿Será que el contrato era tan secreto que ni el celular podía estar prendido?