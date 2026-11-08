El Manguera se la jugó: Gonzalo Valenzuela soltó la firme sobre su quiebre con Kika Silva

Espectáculos

¡Prepárense para el cahuín! Gonzalo Valenzuela, nuestro querido Manguera, fue uno de los que dio la cara en la última edición de Vértigo en Canal 13. Y obvio que la "pregunta del pueblo" no se anduvo con chicas: una ciudadana le tiró un combo directo a la mandíbula preguntándole por su supuesta inestabilidad en las relaciones.

Pero el actor no se achicó y de una aclaró que no se siente inestable para nada. Es más, el galán, a sus 48 años y soltero, aseguró que seguirá creyendo en el amor. Además, explicó que, con varios hijos de quienes preocuparse, como Silvestre, Alí y Anka, no tiene mucho tiempo para hacer el duelo de la separación.

Pero el momento más esperado llegó cuando tocó hablar de Kika Silva, con quien se casó en 2024. Valenzuela fue súper claro: dijo que eran dos caminos bien distintos. Reconoció que está cansado de ciertas cosas y que es más viejo, mientras que Kika, que es 15 años menor, tiene otra energía y ganas de formar familia. ¡Un choque de mundos, cachai!

Otro punto que Valenzuela puso sobre la mesa fue la distancia con sus hijos que viven en Argentina. Según él, la distancia siempre ha sido un tema para él, y tomar una decisión tan grande le quedó grande: "asumo mi responsabilidad absolutamente".

Definitivamente, el Manguera se abrió de par en par y nos dejó a todos masticando su confesión. ¿Será que ahora sí encuentra esa estabilidad que busca, o seguirá en la búsqueda eterna del amor?