¡Se armó la fiesta! El 'piquito' más chistoso de la Teletón lo protagonizaron Neme y Carmen Gloria Arroyo

Espectáculos

La Teletón siempre nos deja algo para comentar, ¿verdad? Y el cierre del pasado sábado 7 de noviembre en el Estadio Nacional no fue la excepción. Entre la emoción, los bailes y los aportes, hubo un momento que se llevó todas las miradas y, de paso, nos sacó una patá de la risa: el piquito que se dieron José Antonio Neme y Carmen Gloria Arroyo. ¡Una dupla que no sabíamos que necesitábamos!

Cuando Neme y la abogada de la tele subieron al escenario, la gente en el Nacional no se aguantó. Ya es un clásico: de inmediato, el público empezó a pedir, con esos gritos que te taladran los oídos, que los animadores se dieran un beso. Y claro, ¿cómo negarse a la presión popular? Estos dos, que son unos secos para el show, aceptaron el desafío. Neme, siempre con su chispa y ese carisma que lo caracteriza, no pudo evitar la talla y, con una falsa timidez que era imposible de creer, lanzó: “Bueno, voy a romper mi virginidad esta noche”.

Pero Carmen Gloria no se iba a quedar atrás, poh. La abogada, que también es una maestra para el humor, le siguió el juego sin pensarlo dos veces. “Sabes qué, haz cuenta de que besas los labios de Bernardo”, le respondió ella, con toda la picardía, haciendo un guiño a su marido. ¡Un saludo directo al galán argentino que tiene loco a medio Chile! Un momento que demuestra que la química entre ellos es de otro nivel.

Neme, que no le teme a ninguna réplica, contestó al toque con un “Amiga, yo no me meto con hombres casados”. Luego bajó el tono y le dijo que pensaría en ella porque es una compañera linda de Mega que está llegando a su canal y a quien le tienen mucho cariño, y que le daría un besito. ¡Un Neme más tierno de lo usual, pero sin dejar de ser él!

Y la abogada, la gran Carmen Gloria, selló el trato diciendo que se lo daría en representación de todas sus amiguis. ¡Pura buena onda! El piquito fue rápido, pero la reacción de Neme después fue lo mejor: gritó, a modo de broma, que por qué tenía que hacerlo. El momento dejó más de una carcajada.

Sin duda, este beso fugaz y lleno de humor fue uno de los highlights de la jornada solidaria. Nos recordó que la Teletón no solo es de números y solidaridad, sino también de alegría y momentos espontáneos que nos hacen sentir más cerca. ¿Qué otra dupla de la TV chilena debería atreverse a tanto humor en la próxima Teletón?