Alanys Lagos la rompió en el Estadio Nacional: Así fue su show para el cierre de la Teletón 2026

Espectáculos

El cierre de la Teletón 2026 partió con una explosión de ritmo, ¡y no podía ser de otra forma! La Alanys Lagos, nuestra revelación de la cumbia ranchera, se subió al escenario del Estadio Nacional y, para qué estamos con cosas, la rompió. Dejó a todo el público ovacionado y bailando al ritmo de sus éxitos.

La chiquilla nos deleitó con temazos como "Si tú supieras" y "Yo quiero todo contigo". Pero la sorpresa que nos dejó con la boca abierta y el corazón blandito fue cuando invitó a su hermana menor, Julieta Lagos, para cantar juntas un tema. ¡Imagínense la ternura! Pura buena onda familiar.

Y hablando de la Teletón, la meta para este 2026 está fijada en $44.253.268.546. O sea, el mínimo que se juntó el 2025. Aunque la auditoría de ese año, después de todo el show, tiró que en verdad se habían recaudado $50.202.554.528. ¡Un poco más, eh! Pero bueno, la idea es llegarle o pasarse.

Para aportar, ya saben, pueden usar el botón digital de su banco o hacer una transferencia. La cosa es que esta fiestoca de la solidaridad no pare. ¿Qué les pareció la Alanys, ¿se lució o se lució?