¡Paren todo! Cristián Campos analiza el lado 'flaco' de los machos en el regreso de la teleserie

Espectáculos

Prepárense, cabros, porque una de las teleseries más icónicas de la televisión chilena está de vuelta: 'Machos' se reestrena este lunes en Canal 13. Y obvio que Cristián Campos, quien le dio vida al primogénito de los Mercader, Alonso, no podía quedarse callado ante este notición.

Para el actor, que en 2003 se enamoró de Sonia (Carolina Arregui) sin cachar que era la amante de su papá Ángel (Héctor Noguera), la teleserie es "una marca que no quiere morir y que creo que no morirá nunca". Es que seamos honestos, la wea fue un fenómeno único, un hitazo que hasta las redes sociales revivieron cuando la repitieron. Campos cuenta que, cuando la repitieron, la gente en redes lo felicitaba por escenas que él ya ni se acordaba. ¡Filete!

Pero el análisis no se quedó ahí. El Cristián se puso más serio y recordó lo brígido que fue grabar algunas de sus escenas. Para él, la gracia de 'Machos' fue cómo mostró el dolor de los hombres, algo que, según él, no es habitual en la tele, donde siempre son las mujeres las víctimas o las heroínas. Aquí, en cambio, "significó ver a los hombres desde otro lugar, ver el lado flaco de estos machos alfa”.

Y aquí viene lo bueno, chiquillos: Campos soltó que es un gran tema, sobre todo ahora que está el tema del patriarcado y el feminismo. Para él, la teleserie es una ventana a la trastienda del hombre, con sus miedos, su pena, su inseguridad o su frustración. Y ojo que el actor lo ve como algo positivo para los hombres, y claro, por eso tuvo un buen público masculino.

Así que ya saben, 'Machos' no vuelve solo para el cahuín y las historias de amor prohibido. Al parecer, esta vez nos trae una buena dosis de reflexión sobre lo que significa ser hombre hoy. ¿Estará 'Machos' a la altura del debate que se armó?