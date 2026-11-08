¡Qué gesto! Jordan sorprendió a Clemente Carvajal con un regalo idéntico a su look de la Teletón

Espectáculos

El cantante Jordan estuvo en el Teatro Teletón y, tras su show, tuvo un gesto emotivo. Después de su presentación, el intérprete de "¿Y qué pasó?" se emocionó con la historia de Clemente Carvajal y su familia, y decidió tener un detalle que pocos esperaban.

Jordan sorprendió al pequeño Clemente Carvajal con una chaqueta idéntica a la que él mismo usó en el escenario. Jordan compartió el momento con los Carvajal Leiva, quienes permanecían junto a Eduardo Fuentes. ¡Pura emoción!

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior. Para este 2026, el desafío es alcanzar los $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

Y ojo, que si quieres sumarte, puedes hacerlo desde tu banco con un botón digital o transferencia. Cada granito de arena cuenta. ¿Quién no querría una chaqueta así? ¡Un verdadero capo Jordan!