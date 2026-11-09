Julianne Moore se despide de Sebastián Lelio con emotivo mensaje: "Una de las experiencias más hermosas"

Espectáculos

El sábado recién pasado, el mundo del cine se detuvo un momento para recibir un adiós cargado de emoción. La mismísima Julianne Moore, esa actrizazo de Hollywood que nos tiene acostumbrados a actuaciones de infarto, compartió en su perfil de Instagram una postal que nos dejó con el corazón apretado.

Era la primera fotografía que se tomó junto a Sebastián Lelio, el aclamado cineasta chileno, y venía acompañada de un mensaje de despedida tan honesto como conmovedor. La imagen capturaba el instante preciso en que ambos sellaron su compromiso para trabajar en la película Gloria Bell.

Moore recordó con cariño cómo fue ese primer encuentro: se tomaron una polaroid para conmemorar el momento en que decidieron hacer una película juntos, y cada uno puso como condición que el otro participara.

Para Julianne, colaborar con el director de Gloria Bell no fue un trabajo más; fue una experiencia que la marcó profundamente en su trayectoria. "Trabajar con él fue una de las experiencias más hermosas de mi carrera", aseguró la actriz, dejando claro el nivel de conexión que lograron. Describió a Lelio como alguien considerado, tierno, alegre y empático, y como un cineasta exigente que logró capturar los mínimos detalles de la vida cotidiana, sin que nada se le escapara.

El mensaje de Moore cerró con un lamento profundo, despidiéndose de su colega y amigo. Dijo esperar que él supiera cuánto el mundo amaba su punto de vista y lo que sentían por él en sus películas. "Hemos perdido a una persona tan hermosa", escribió. Extendió sus condolencias a Amalia, a su familia y a todos quienes lo querían mucho. Como era de esperar, esta emotiva publicación en Instagram no tardó en generar cientos de comentarios, .