Millaray Viera: ¿furiosa por Tita Ureta en la Teletón 2026?

Espectáculos

Al parecer, la participación de Tita Ureta en la cruzada solidaria habría generado una incomodidad tremenda, ¡especialmente en Millaray Viera!

El portal de espectáculos destapó la supuesta molestia de Millaray, quien no habría reaccionado para nada bien al enterarse de que Tita Ureta ocuparía uno de los cupos de Canal 13 en las 27 horas de amor. Imagínense el panorama: Tita compartiendo pantalla con Priscilla Vargas.

Según se reveló, la cosa es que Tita Ureta habría puesto una condición al momento de firmar su contrato con Canal 13: ¡quería sí o sí ser parte de la Teletón 2026! Esto también fue consignado por otro medio. Desde el sitio de chismes, incluso, indicaron que ''muchos se preguntan por la ausencia de Millaray Viera en la Teletón, ella debería haber estado presente, pero fue reemplazada por Tita Ureta''.

Y claro, si cada canal tiene solo dos cupos para animadoras en el evento, y uno ya era para Priscilla Vargas, el otro, por contrato, se fue para Tita. ¿El resultado? Millaray Viera quedó fuera. Y habría quedado furiosa al enterarse del verdadero motivo de su ausencia, según el portal.

Para ponerle más sazón al drama, ambas comunicadoras llegaron a la estación durante este año. Tita Ureta se unió a Martín Cárcamo en el regreso de "Vértigo", mientras que Millaray Viera tomó las riendas de "Alfombra Roja" junto a Ignacio Gutiérrez.

¿Ustedes qué dicen? ¿Millaray tiene razón para estar pícara o Tita solo jugó sus cartas? ¡El show debe continuar!