Peka Parra dio el «sí, acepto» en Papudo: ¡Pura buena vibra en su matrimonio íntimo!

Espectáculos

¡Atención, chiquillos! Este fin de semana, la sequísima Peka Parra, nuestra reconocida comunicadora y figura de la televisión chilena, dio el gran paso y se casó por el civil en la hermosa comuna de Papudo, Región de Valparaíso. Fue una jornada llenita de emociones, romanticismo y pura buena vibra, tal como ella misma compartió con postales que nos derritieron el corazón en sus redes sociales. ¡Un notición que nos tiene a todos comentando!

Imagínense la escena: con ese telón de fondo natural de la costa central que se pasó, la Peka y su pareja eligieron Papudo para dar el sí. Y ojo, que no fue al azar, ¿eh? Este lugar tiene un significado cuático y un vínculo afectivo súper especial para los dos novios. La ceremonia fue en un ambiente ultra piola y apañador, en total privacidad y calidez, contando solo con la presencia de su núcleo familiar más cercano, amigos íntimos y la gente de su círculo personal. ¡Pura calidez y sonrisas mientras reafirmaban su compromiso mutuo!

Y obvio, no podíamos no comentar el look de la novia. La Peka lució impecable y fresca, un diseño que, a nuestro parecer, calzó perfecto con toda la onda marítima del lugar. ¡Nos encantó esa sintonía con el mar, un acierto total! Después del emocionante 'sí, acepto', los recién casados celebraron con un brindis y un almuerzo bien rico junto a los asistentes. ¿El ambiente? Festivo y relajado, donde primó la buena onda, justo lo que uno esperaría de un matrimonio con tanta personalidad.

Pa' que sus seguidores no se perdieran nada de este momento tan importante, Peka Parra subió una cuidada selección de fotos que son pura joyita a sus redes sociales poco después de los festejos. En las imágenes se les ve radiantes, mostrando sus alianzas de matrimonio y posando con esos paisajes tan característicos de la zona. La publicación la rompió en redes, juntando en pocas horas miles de likes y cientos de mensajes de pura buena onda, felicitaciones y buenos deseos de sus admiradores y figuras del espectáculo nacional. Con este tremendo hito personal, la Peka inicia un nuevo capítulo en su vida afectiva, ¡y nosotros felices de verla en este momento tan bacán en lo personal como en lo profesional!

¿Y ustedes, ya vieron las fotos? ¡Pura inspiración para los que sueñan con un matrimonio playero y con su gente más querida!