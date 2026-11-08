Katteyes adelanta detalles de su show en el Santander Arena

Espectáculos

Nuestra Katteyes, la cantante chilena que la está rompiendo, no para un segundo. Si ya la vimos lanzando su línea de ropa en una tienda de retail, ahora tiene toda su energía puesta en un hito: su primer show en solitario. ¿Dónde? Nada menos que en el Santander Arena, el recinto que conocemos por ser el ex Movistar Arena, ubicado en el Parque O'Higgins. El 19 de noviembre de 2026 se viene con todo, y en la previa conversó en exclusiva sobre los preparativos del concierto.

Consultada por sus nervios ante el "Kattarena", confesó que nerviosa no está, pero sí cansada: ensaya todos los días y en los últimos cuatro días ha dormido cuatro horas. ¡Cuatro horas! Y para llegar radiante a las entrevistas, tiene un secreto que nos dejó helados (literalmente): contó que hoy tuvo que sumergir la cara en hielo, durante cerca de una hora, para poder llegar. ¡Tremenda técnica para disimular el carrete de ensayos!

Pero eso no fue lo único que soltó. Katteyes confirmó que su show tendrá invitados, y ojo, que no será solo uno. Según adelantó, son muchos invitados y va a estar increíble. ¡Imagínate la cantidad de sorpresas! Además, prometió que la producción será de "nivel internacional". Parece que nuestra Queen está pensando en grande.

Y aquí viene la papita, la que nos dejó con la boca abierta y admirando aún más su compromiso: "No sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir igual. Estoy invirtiendo todas las ganancias del show en el mismo show", reveló. ¡Así como lo lees! Literalmente, todo el billete de las entradas va de vuelta al espectáculo para que sea inolvidable.

Todo es inversión para que el show quede con un nivel internacional y sus fans se vayan felices a la casa, añadió. Además, el show tiene un mensaje muy bonito, donde podrá contar su historia, y siente que a sus seguidores les va a encantar. Lo dijo mandando besitos a sus fanáticos chilenos. No olvidemos que Katteyes ya la rompió en el mismo recinto cuando se presentó en el Festival Lollapalooza Chile 2026, repletando el lugar. Con este nivel de entrega, el 19 de noviembre de 2026 va a ser pura magia.

¿Qué te parece este nivel de compromiso? Katteyes demostrando que cuando se trata de sus fans, se da completa, ¿o no?