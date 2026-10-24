Sergio Rojas prende la caldera: "¡Mafias televisivas!" tras quedar fuera de los Copihue de Oro 2026

Espectáculos

La fiesta de los Copihue de Oro 2026, los premios que reconocen a lo mejor del espectáculo nacional, ya empezó a tirar la carne a la parrilla con sus nominaciones, y como era de esperarse, el mundo de la farándula no es puro brillito y aplausos. La selección también generó reacciones entre quienes quedaron fuera, y la más potente vino de Sergio Rojas. El conductor de "Que te lo digo" simplemente no pudo creer que su programa de farándula quedara fuera de la categoría "Mejor Programa de Farándula". ¡Imagínense el show!

Rojas reaccionó a través de Instagram, y dijo: "Estoy impactado, no puedo creer que los premios Copihues no hayan hecho el mejor programa de farándula", lanzó sin anestesia. Para el periodista, la ausencia de su programa no es un simple descuido; la atribuye a un cóctel explosivo de temor, envidia y odiosidad hacia su espacio. O sea, el drama está servido y con mayúsculas.

Pero ojo, que la cosa se puso aún más densa. Rojas no se quedó solo en la pataleta, sino que sacó la alfombra roja para denunciar lo que considera un sistema viciado. Apuntó contra las mafias televisivas, asegurando que estas siguen activas y cuestionó que no se reconozca el trabajo de su equipo. Además, aprovechó de recordarles a los puristas que la farándula, le guste a quien le guste, jugó un rol importantísimo durante períodos complejos como la pandemia y el estallido social, ¿y ahora nadie se acuerda de eso? Parece que la memoria selectiva está a la orden del día.

A pesar de toda la furia y las acusaciones, Rojas también sacó su lado más zen —o quizás estratégico— al asegurar que los premios, al final del día, no definen el valor de su pega. Aseguró que no necesitan ningún premio y que están en el corazón y en las casas de la gente, y concluyó: "El éxito no es un galardón, el éxito es estar en el corazón de la gente". ¡Toma eso, Copihue! Como un golpe bajo con guante blanco para los organizadores.

Mientras Rojas tiraba dardos, otros sí tuvieron su momento bajo los focos. "Ciudadano ADN", ese programa radial se ganó una nueva nominación a "Mejor Programa Radial", y ojo, que ya es el segundo año seguido que les va bacán. Los "Tenores de ADN" también están en la pelea por el "Mejor Programa Deportivo Radial". Así que, mientras en un lado hay pura celebración, en el otro el ambiente está más tenso que nunca.

¿Cachai la volá? ¿Será que Rojas le achunta y hay una mano negra en los premios, o simplemente el Copihue es para los que apañan más? ¡Queremos leer sus teorías!