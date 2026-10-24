La Teletón 2026 ya soltó la parrilla completa: ¡Prepárense para el fiestón solidario!

Espectáculos

La Teletón 2026 ya está lista para encender la cruzada solidaria este 6 y 7 de noviembre. La organización acaba de soltar la parrilla completa de artistas y actividades que prometen hacer cantar y bailar a todo Chile, con figuras de la música, el humor y las artes. Si creías que ya estaba todo dicho, ¡atención! porque la lista viene cargadísima.

¡Arranca la Teletón! Obertura y Estrellas Initiales

La Teletón 2026 comenzará el viernes 6 de noviembre a las diez de la noche con una obertura que busca proyectar una visión del Chile del futuro. Obvio, no puede faltar el tradicional mensaje de Don Francisco. Este bloque inicial también tendrá enlaces a distintas regiones, mostrando los primeros aportes de empresas y comunidades, y la presentación oficial del niño embajador de este año, Iaán Calderón.

En este primer bloque, el escenario se llenará con la onda del grupo mexicano Pandora, la voz potente de la española Luz Casal y el ritmo urbano nacional de SINAKA. Además, veremos los primeros reportajes que nos acercarán a las historias de vida de las niñas, niños, jóvenes y familias que se atienden en Teletón.

Trasnoche con Risas y Sorpresas al Dólar

El bloque de trasnoche viene con una mezcla explosiva de música, humor y espectáculos, con rostros conocidos de la tele y las redes sociales. Lo más esperado es el “Cónclave del Humor”, que reunirá a próceres del chiste como Melón y Melame y Los Atletas de la Risa. Pero ojo, que también vuelven los míticos Blondon Boys, con Claudio Moreno y Rodrigo Villegas reencontrándose para sacarnos carcajadas.

Otro plato fuerte será “La batalla de los famosos”, donde celebridades del espectáculo se prepararán con expertos para sorprendernos con canto, baile, magia y comedia. Matías Vega, por ejemplo, recibirá clases de canto de Leo Rey. Los hermanos Nicolás y Fernando Larraín se la jugarán con la magia, siguiendo la senda de su padre, el Mago Larraín. Y para el cierre, los periodistas Eduardo de la Iglesia y Andrea Arístegui mostrarán sus habilidades en la salsa espectáculo.

Y como si fuera poco, tendremos un desfile de pijamas con un montón de celebridades, como Jean Philippe Cretton, Paloma Fiuza, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit, Trini Neira y Mario Velasco, entre otros. La cumbia y la ranchera también se apoderarán del trasnoche con encuentros musicales que juntarán a Karla Melo, Nina la que brilla, y la esperada vuelta de Carolina Molina, junto a Grupo Disparo y Toly Fu. ¡Prendan la tele, cabros!

Mañana Familiar y Gran Cierre en el Estadio Nacional

La mañana del sábado 7 de noviembre será para la familia completa, con shows de El Perro Chocolo, Los Picus y el youtuber argentino Alejo Igoa, con propuestas para los más chicos y los jóvenes. También regresa el clásico desayuno de Don Francisco, esta vez con una familia de Pudahuel. La jornada seguirá con enlaces en vivo de la corrida Banco de Chile y otras actividades en Santiago y regiones.

Por la tarde del sábado, la música la pone el cantante argentino Luciano Pereyra, quien hace unos meses ya anduvo visitando el Instituto Teletón Santiago. El deporte también tendrá su espacio, con una competencia de karting entre comediantes chilenos y un cuadrangular de fútbol con influencers, actores e ídolos del balompié nacional como Iván Zamorano y Claudio Bravo. Las últimas horas desde el Teatro Teletón cerrarán con Amigo de Artistas y La Combo Tortuga, y una sorpresa musical del mismo Don Francisco.

El gran cierre de la Teletón vuelve al Estadio Nacional. La obertura será protagonizada por Isidora Uribe, ex embajadora de la campaña en 2011, estudiante de Derecho y activista por la inclusión, reconocida por la revista Time como una de las 100 figuras emergentes más influyentes del mundo. Junto a ella, Princesa Alba y SINAKA interpretarán el himno “Súmate a lo que nos une”, en una nueva versión con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. La música internacional llega con Bacilos y Tito El Bambino, mientras que la cumbia se hará presente con Leo Rey y Santaferia, y Alanys Lagos con la ranchera.

El género urbano tendrá su propio espacio con Pablito Pesadilla y sus invitados de lujo: Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Polimá WestCoast y Marcianeke. Y para no perder la costumbre, los Picus (el trío infantil mexicano), el ilusionista Jean Paul Olhaberry, Los Rodantes Invisibles y el inigualable Stefan Kramer también se sumarán al cierre. La “Digitón” 2026, en su quinta edición, juntará a unos 40 creadores de contenido como Tomás Leiva, Claudio Michaux, Icata, Eskarcita, María José Castro, Piita Marcela, Tati Fernández y Mike Milfort, comenzando con una cuenta regresiva desde la Torre Entel. ¡Se viene un fin de semana épico!