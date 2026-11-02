¡Se viene la mansa atajada! Antonia pilla a Luciano y Bárbara en Prohibida Obsesión

Espectáculos

La teleserie Prohibida Obsesión no para de darnos material para comentar en el grupo de WhatsApp, y un avance de los próximos capítulos nos dejó con el corazón en la mano. El carrusel de emociones entre Luciano (Diego Muñoz) y Bárbara (Fernanda Finsterbusch) está más arriba que nunca, ¡y parece que no va a parar!

La cosa se pone picante porque la Coca (Lorena Capetillo) anda sembrando la duda en la cabeza de Hernán (Osvaldo Silva) sobre si confiar o no en Luciano. Ya sabemos cómo es esto: una persona metiendo la cuchara siempre significa más drama, ¿o no?

Pero la verdadera bomba la soltó Bárbara. Bárbara se desahogó con su terapeuta, ¡y sin pelos en la lengua! Dejó clarísimo que su mayor deseo es que “ella (Antonia/Sigrid Alegría) se entere y que todo se vaya a la cresta y que termine con Luciano y nosotros podamos ser felices”. O sea, la Bárbara está jugando a ganar o ganar, y no le importa prender fuego a todo con tal de quedarse con su amor. ¡Pura dinamita!

Por si fuera poco, el propio Dante (Andrés Velasco) le lanzó una advertencia a Luciano que suena a profecía: “una mujer enamorada es capaz de hacer cualquier cosa y ella no es cualquier mujer”. ¡Cacha! Parece que Dante tiene la bola de cristal y sabe que Bárbara va con todo. ¿Luciano le hará caso o seguirá haciendo de las suyas?

El clímax del adelanto nos dejó tiritando: Luciano y Bárbara aparecen juntos en una cafetería, tomados de la mano y mirándose de frente. Y justo, pero JUSTO en ese momento, ¿quién entra al lugar? ¡La mismísima Antonia (Sigrid Alegría)! Un clásico de las teleseries que nunca falla para dejarnos con la boca abierta.

Antonia, la empresaria, los mira y lanza la pregunta del millón: “¿Pasó algo?”. Luciano y Bárbara se quedan pegados, mirándola, sin saber qué decir. Ese silencio es más ruidoso que cualquier grito, ¿o no? ¡El momento más esperado está por explotar!