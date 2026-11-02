Fran García-Huidobro lanza "palo" sin filtro a Mario Velasco: "No tuvo las bolas"

Espectáculos

Fran García-Huidobro, la animadora que no se guarda nada, lanzó una inesperada frase sobre su breve romance con Mario Velasco de años atrás. La sorpresa ocurrió en el panel de Primer Plano, mientras abordaban el problema judicial entre Pamela Díaz, conocida como La Fiera, y el periodista Sergio Rojas.

El tema en cuestión era la querella que La Fiera interpuso contra Rojas por injurias y hostigamiento reiterado. En el programa, revisaron unas declaraciones de Rojas, quien aseguró que en algún momento se iba a encontrar con Pamela Díaz para "fundir en un abrazo fraterno". Fue ahí cuando el escritor Pablo Mackenna cuestionó los dichos del periodista, recordándole que el martes volvió a insultar a Pamela Díaz.

Sergio Rojas le respondió a Mackenna y, de paso, le lanzó un "palo" a Fran, mirándola directamente, al atribuir esos dichos a Mario Velasco, a quien llamó su expololo.

La animadora no dejó pasar la oportunidad y respondió con una tajante frase: dijo que cuando a ellos les conviene su único ex es Julio César, pero que cuando quieren agarrarla la suman a Mario Velasco, una persona con la que anduvo un mes.

Pero el momento más álgido llegó cuando Fran García-Huidobro remató su comentario con un mensaje directo para el panelista de Alfombra Roja: "Y que además no tuvo las bolas para jugársela, así que ¿para qué lo nombra?".

Cabe recordar que Fran y Mario Velasco tuvieron un breve romance en 2009. Hace un tiempo, Mario Velasco había contado en Zona de Estrellas el particular motivo de su quiebre. Recordó que un alto ejecutivo del canal lo sentó en su oficina y le dijo que su relación con Fran era distinta a las que él tenía con sus compañeras de Yingo. El ejecutivo le advirtió que Fran era la mujer más importante del canal, que no debía tener un comportamiento que pudiera desperfilarla y que cualquier paso en falso podía costarle su trabajo.

Mario Velasco interpretó esto como una invitación a salir de ahí y decidió poner fin al romance. Cuando tiempo después le contó a Fran la razón, a ella le cayó pésimo y le dijo que había sido un poco hombre por haber privilegiado su trabajo y no la relación en ese entonces.

Claramente, hay heridas que ni el tiempo ni la tele sanan. ¿Quién más piensa que la Fran tenía que soltarlo de una vez?