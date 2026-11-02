El Sígueme se despidió con lágrimas y Julia Vial ya tiene su próxima parada televisiva

Espectáculos

El viernes 30 de octubre se bajó el telón para siempre al programa "Sígueme" de TV+, un espacio que durante tres años nos tuvo pegados a la pantalla con el cahuín más fresco. La encargada de darle el cierre a este ciclo fue la mismísima Julia Vial, que protagonizó una despedida que más de uno habrá visto con el pañuelo en la mano. ¡Claramente, se le notó la emoción!

La noticia del fin de "Sígueme" se había confirmado semanas antes, y obvio que al panel se les comunicó al tiro. Ahí, Daniela Aránguiz optó por adelantar su salida y presentar su renuncia antes del cierre definitivo del espacio. El resto del equipo, sin embargo, se quedó hasta el final, acompañando a Julia hasta la última transmisión. Y qué mejor que usar ese último aire para agradecer todo el camino recorrido con sus compañeros.

La periodista y presentadora de televisión, Julia Vial, partió su despedida con unas palabras que nos hicieron reflexionar: “El tiempo pasa rápido. Es un hasta pronto, uno nunca sabe”. Después, la animadora se dio el tiempo de nombrar a cada uno de sus compañeros, tirándoles flores y destacando el tremendo aporte que cada uno hizo.

No se le escapó nadie: Al panelista Michael Roldán, que partió hace tres años con el programa, le dijo que lo van a echar mucho de menos. También tuvo palabras para Pablo Candia, que llegó hace poco, y para Karoll Román, a quien agradeció por estar siempre disponible.

El cierre fue puro sentimiento, con varios del programa que no pudieron contener las lágrimas al ver que esta etapa se terminaba. Y Julia Vial también se dejó llevar por la emoción al despedirse de toda la audiencia. Pero ojo, que aquí no hay tiempo para tristezas eternas, porque la animadora ya nos adelantó su próximo proyecto.

A partir de este lunes 2 de noviembre, la vamos a ver en una nueva parada televisiva en el mismo TV+, ¡y nada menos que compartiendo pantalla con la incombustible Catalina Pulido! “Con la Cata partimos el lunes con un nuevo programa”, dijo Julia, y cerró agradeciendo: “fue un lindo programa”. Así que ya saben, a preparar el control remoto para seguirle el paso a este par. ¿Será que esta nueva dupla nos trae un cahuín igual de bueno?