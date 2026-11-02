El ritual sagrado de Isabel Allende para empezar sus libros: la clave de una pluma que no para

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Imagínense esto: la mismísima Isabel Allende, nuestra escritora chilena más internacional y pulenta, tiene un secreto para que sus libros sean la joya que son. No es magia, es un ritual. Y ojo, que no es cualquier día, ¡es el 8 de enero! Ella misma lo ha dicho: "Empiezo a escribir todos mis libros siempre el 8 de enero, es un día sagrado para mí".

¿Y cómo es este ritual tan místico que le sale de adentro? La tía Isabel lo tiene clarito y nos comparte el paso a paso que sigue:

Paso 1: La Oficina Sagrada. Llega a su oficina temprano en la mañana, sola, como para conectar con la vibra.

Paso 2: Velitas y Energías. Enciende velas, pero no cualquiera, son para los espíritus y las musas, para que la inspiración fluya a tope.

Paso 3: Un Momento de Paz. Se toma un rato para meditar, porque para escribir cosas brigidas hay que tener la mente en blanco, ¿o no?

Paso 4: Flores e Incienso a Mano. Siempre tiene flores frescas y ese olorcito a incienso que te transporta. Es como armar el ambiente perfecto para que las palabras se deslicen solas.

Paso 5: Abierta a la Magia. Finalmente, se abre por completo a la experiencia que comienza en ese momento.

La prueba más reciente que tenemos de esto es que el pasado 8 de enero también realizó este ritual. Lo más choro es que, aunque lleva 44 años en esto de escribir, no se cree el cuento. Ella misma confiesa que "no he adquirido nada de confianza". ¡Imagínense! Cada 8 de enero, la duda la asalta: "¿podré atrapar la historia?". Y si la pilla, el proceso de que "el milagro del proceso creativo tarda varias semanas en madurar". O sea, es un parto creativo cada año, ¡pero vaya partos nos regala!

La última joyita que nació de este ritual sagrado es "La hora antes del alba", su nueva novela. Una historia que promete dejarnos con la boca abierta y el corazón apretado. Nos traslada a un país oscurecido por la dictadura, donde Alba queda sola tras la muerte de su abuelo, esperando a su primer amor sin saber si ha sobrevivido y si volverá por ella. En esa casona familiar llena de recuerdos de los ausentes, Alba se siente segura. Pero ojo, que el peligro acecha: frente a su puerta acecha quien fue su captor, dispuesto a vengarse, pidiéndole cuentas por los "pecados" de su abuelo.

Menos mal que su hija, un nuevo amor y un amigo incondicional le dan el apoyo que necesita, mientras los espíritus de sus ancestros la protegen. Con esa fuerza, intentará romper un legado de violencia y de represión social, y luchará por un futuro esperanzador. Es una historia épica, llena de amor y coraje, tan luminosa y poderosa como su protagonista. Una saga familiar que mezcla lo íntimo con lo histórico, y nos muestra la realidad de un país que, como ella, supo levantarse una y otra vez, recomponerse del horror y nunca dejó de amar la vida.

Y es que la Allende es seca, ¡seca! Siempre ha sido una "tejedora de historias de un talento innegable". Si no, pregúntenle a "La Casa de los Espíritus". La pulenta, ¿o no?

Para los que no cachaban, Isabel Allende nació en Perú, pero se crió en nuestra querida Chile. Es novelista, feminista y filántropa, y la escritora en español más leída del mundo, ¡con más de ochenta millones de ejemplares vendidos en cuarenta y dos idiomas! Sus libros son pura joya y han sido aclamados por la crítica y el público. Entre sus obras maestras, además de la ya mencionada "La casa de los espíritus", están "Eva Luna", "Paula", "La isla bajo el mar", "Violeta", "El viento conoce mi nombre" o "Mi nombre es Emilia del valle", esta última lanzada con bombos y platillos el año pasado. Pero la tía Isabel no solo se dedica a escribir; le pone harto pino a la lucha por los derechos humanos.

Ha recibido quince doctorados honoris causa, fue incluida en el California Hall of Fame y le han dado premios cuáticos como los PEN Literary Awards, por sus logros durante su carrera, y los premios Anisfield-Wolf, que reconocen libros que aportan a la diversidad y el enriquecimiento cultural. ¡Hasta el presidente estadounidense Barack Obama la condecoró con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2014, la mayor distinción civil! Y en 2018, la National Book Foundation le tiró la Medalla por la contribución destacada a las letras americanas, uno de los premios literarios más top de Estados Unidos.

Y como si fuera poco, su ojo crítico es tan agudo como su pluma. Isabel Allende también nos regala su opinión sobre otras obras que la han marcado, dándoles su sello de aprobación y compartiendo su admiración por el trabajo de colegas escritores.

Ella misma califica a "Desde mi cielo" de Alice Sebold como "una novela mágica, conmovedora, inolvidable" y nos manda a no perdérnosla "por ningún motivo". Esta es una historia asombrosa y tierna que parte de una pena brigida: la pérdida de un ser querido, pero con un mensaje lleno de esperanza que nos habla del poder curativo del amor. La trama sigue a Susie Salmon, una adolescente de catorce años que, desde el cielo, nos relata su asesinato a manos de un vecino y el proceso de recuperación por el que van a tener que pasar sus seres queridos. Desde su nuevo hogar celestial, Susie ve cómo la vida sigue sin ella; sus compañeros de colegio rumorean sobre su desaparición, su familia mantiene la ilusión de encontrarla con vida y el asesino se esfuerza en borrar las huellas del crimen. Los acontecimientos se suceden al tiempo que Susie se va adaptando a ese lugar llamado cielo, un refugio mágico donde encuentra consejeros que le ayudan a entender la muerte y amigos con los que convivir, un nuevo hogar donde halla todo lo que desea excepto lo más importante: reencontrarse con las personas a las que ama y que viven en la Tierra. La Vanguardia la describe como "Poética. Tierna. Terrorífica. Una novela que segrega de principio a fin una atmósfera mágica".

Allende también ha dicho que Alice Walker es "una de las más talentosas escritoras estadounidenses". ¿Y de qué libro estamos hablando? De un clásico del feminismo y la lucha contra el racismo del siglo XX. Esta obra nos cuenta la historia de dos hermanas: Nettie, que ejerce como misionera en África, y Celie, que vive en el Sur de Estados Unidos, casada con un hombre al que odia y abrumada por la vergüenza de haber sido violada por quien cree que es su padre. A lo largo de treinta años, ambas mantienen el recuerdo y la esperanza de reencontrarse y vuelcan sus sentimientos en unas cartas conmovedoras. Pero la dramática existencia de Celie cambiará cuando entre en su vida la amante de su marido, una extraordinaria mujer llamada Shug Avery. Alice Walker traza en esta ya clásica historia, narrada en formato epistolar, un crudo y sin embargo bello relato del abuso.

Así que, si andas buscando inspiración para empezar algo grande, ya sabes: el 8 de enero, velas, incienso y a abrirse a la magia. ¿Quién sabe qué novela épica te saldrá?