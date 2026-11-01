¡Charlize Theron lo hizo de nuevo! Su look esmeralda nos dejó con el ojo cuadrado (y una duda fashion)

Espectáculos

Charlize Theron, la ganadora del Oscar y una de las celebridades más admiradas en el mundo de la moda, volvió a lucirse en la gala. Con su presencia, confirmó, una vez más, que su estatus de ícono de estilo es más que merecido. Esta vez, el escenario fue la esperada gala benéfica de Airbnb.org en Los Ángeles, donde la actriz se lució con un vestidazo que, honestamente, no dejó a nadie indiferente y destacó entre los asistentes.

Estamos hablando de un diseño verde esmeralda que destacó en la gala. El atuendo destacaba por una sofisticación que era pura elegancia, con unas líneas tan limpias y definidas que parecían esculpidas, y una silueta que realzó la figura de Charlize de una manera impresionante. Era una propuesta tan contemporánea como atemporal, de esas que sabes que se verán increíbles hoy, mañana y en diez años más.

El diseño, con su inspiración claramente minimalista, era una clase magistral de confección impecable, demostrando que a veces, menos es muchísimo más. Y, obvio, no podemos dejar de comentar que dejó al descubierto los brazos tonificados de Theron, un detalle físico que, según los expertos y los seguidores más acérrimos de la moda, fue uno de los que más comentarios y suspiros generó entre la fanaticada. El tono esmeralda, intenso y vibrante, aportó una fuerza y una frescura al estilismo que, pucha, nos dejó con ganas de salir corriendo a buscar algo similar. Además, su clara apuesta por la ausencia total de excesos en los accesorios confirmó, una vez más, que la actriz prefiere que la ropa hable por sí sola, sin necesidad de agregados llamativos para destacar.

Ahora viene el cahuín fashion que nos tiene con la cabeza dando vueltas, y es que la fuente inicialmente reportó que este espectacular vestidazo provenía de Givenchy, ni más ni menos, y que pertenecía a su colección primavera-verano 2027. ¡Sí, de un futuro que ni siquiera hemos vivido! Pero ojo, la misma información luego detalló que la estrella de Dune estaba, en realidad, luciendo un "diseño de archivo" y que, para sumarle más misterio, este vestido era parte de la colección otoño 2026 del diseñador Robert Wun. ¿Entonces era Givenchy 2027 o Robert Wun 2026? Un misterio que ni Sherlock Holmes podría resolver tan rápido y que nos dejó en el limbo fashionista. Lo que sí es un hecho es que la pieza más llamativa de todo su atuendo fue un collar tipo choker, deslumbrante, confeccionado con diamantes talla pera que eran un verdadero sueño y que le daban el toque final de lujo a todo el conjunto.

Y para rematar este despliegue de estilo y clase, no olvidemos que Charlize es la misma que en 2022 nos dejó a todos sin palabras, o con la boca abierta, presentó un gigantesco gusano, una de sus transformaciones más recordadas. O sea, de un gusano gigante en una ocasión a la elegancia minimalista esmeralda en esta otra, esta mujer tiene una capacidad increíble para mutar y siempre sorprender a su público. ¿Qué opinan ustedes de este giro inesperado en la pasarela de la vida, chicxs? ¿Se atreven a descifrar el misterio del vestido?