La Carlita deslumbró en un enterito de dénim y lo dijo claro: “El cuerpo se me veía operado”

Espectáculos

Para qué estamos con cosas, un buen enterito es un comodín que salva cualquier outfit y un infaltable en el clóset, y si no, pregúntenle a La Carlita. La mismísima Carla Inostroza, conocida creadora de contenido, nos dejó con la boca abierta al mostrar un look de dénim que es pura perfección y que demostró el potencial de esta prenda.

Fue en un video grabado junto a sus amigas, durante la inauguración de una tienda de ropa chilena en Florida, Estados Unidos, donde La Carlita reveló su tremenda elección. La pieza, confeccionada en dénim gris, se ajustaba a su figura con una silueta ceñida y sin mangas, resaltando cada curva. Lo más top: un cuello de tortuga estilizado en la parte de arriba, que le daba un toque sofisticado, y una parte inferior con un elegante corte acampanado. ¡Un estilazo que no pasó desapercibido!

Pero la cosa no para ahí. La Carlita no se guardó nada sobre cómo se sentía con el atuendo y comentó sin filtro: “En verdad, el cuerpo se me veía operado. O sea, full precioso”. Y obvio que sus seguidores no se quedaron callados, con comentarios elogiosos como “Regia y divina”. ¡Nos sumamos al coro sin pensarlo dos veces! Este enterito es la prueba viviente de que el dénim, si se sabe llevar con actitud, puede ser un antes y un después en cualquier evento.