Karen Doggenweiler y Julio César la rompieron en la Expo Quillota: ¡pura sintonía y looks que dieron que hablar!

Espectáculos

La Expo Feria Yo Creo en Quillota nos regaló otra jornada de esas que dan gusto ver el pasado sábado. Su segunda noche televisiva fue un acierto total, ¡liderando la sintonía online con 403.785 personas promedio por minuto! Imagínense la cantidad de chilenos que estuvieron conectados a esta fiesta multitudinaria, llena de música, humor y pura buena onda que llegó a todos los rincones del país. Pero, seamos honestos, la que acaparó todas las miradas y se ganó los aplausos fue nuestra Karen Doggenweiler.

Nuestra querida animadora se mandó un outfit que no dejó a nadie indiferente y se convirtió en tema de conversación al toque. ¿La elección? Un diseño exclusivo, strapless y en un negro profundo, pero con un detalle que lo elevó al siguiente nivel: unas líneas verticales de canutillos dorados que brillaban por sí solas. El modelito es de la colección Elie Saab x H&M, una colaboración que une la elegancia de la alta costura con lo masivo, ¡y que se veía increíble en ella! Para rematar el lookazo, la Karen usó joyas a tono de la firma nacional Mery Satt y un estilismo capilar que le dio un movimiento y volumen de infarto. ¿Le atinó con este styling o se pasó de brillo? Nosotros, la verdad, creemos que se veía pulenta y muy acertada para la ocasión.

Pero no todo fue vestuario, porque la química entre Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez fue otro de los puntos altos de la noche. Se notó una complicidad bacán, de esas que traspasan la pantalla y que lograron canalizar la energía de un público mega diverso que llenó hasta el tope el recinto quillotano. Después de que se bajara el telón de la transmisión, la comunicadora no pudo esconder su alegría por el cariño y el respaldo. Contó que vivieron otra gran noche en Quillota y que se sienten muy felices y agradecidos por el cariño del público. ¡Pura buena vibra y gratitud!

La parrilla artística de esa noche del sábado también fue un festival para todos los gustos. Para los que querían reír a carcajadas, la rutina de Microbio Caluga hizo de las suyas. Y si hablamos de fiesta, los ritmos tropicales y urbanos hicieron prender la noche como se debe. La animadora resaltó lo prendido que estaba el público, comentando que pudieron disfrutar a estadio lleno, con un público diverso que se desató con Leo Rey y también lanzó sus pasos prohibidos con Bayron Fire. Y el humor, ¿qué tal? Según la propia Karen, también tuvo una alta sintonía. ¡Ahí no más!

En cuanto a la dupla dinámica con Julio César, la periodista se deshizo en elogios sobre la sintonía que lograron en pantalla. “Con Julio hemos podido disfrutar enormemente esta linda experiencia. Siento que logramos imprimirle un sello de cercanía y naturalidad”, afirmó la conductora del “Mucho Gusto”. Y no solo eso, agregó que lo pasaron maravillosamente bien y que el cariño recibido es enorme. Se les vio tan conectados que es imposible no creerles.

Con el entusiasmo del público en su punto más alto y ya proyectando lo que será el gran cierre del certamen, Karen Doggenweiler nos dejó con la miel en los labios. Recordó con toda la motivación que les queda la última noche, dándole el puntapié inicial a la jornada final de la Expo Feria Yo Creo en Quillota 2026. ¿Con qué lookazo y qué otra sorpresa nos tendrá preparada la Karen para el gran cierre? ¡Ya queremos saber!