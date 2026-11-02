El multiverso se descontroló: Pedro Pascal y Robert Downey Jr. sorprenden con “cambio” de personajes

Espectáculos

Mientras en Chile el Halloween es más para que los niños pidan dulces con disfraces tiernos, en Estados Unidos la cosa es a otro nivel. Allá, las casas y los famosos se lucen, aprovechando la noche para brillar con todo, y claro, dejar a todos comentando.

Este 31 de octubre, dos gigantes de Marvel, el chileno Pedro Pascal y Robert Downey Jr., decidieron subir la apuesta. Downey Jr., a quien conocemos desde el inicio del universo cinematográfico de Marvel como Tony Stark/Iron Man y ahora como Dr. Doom en la próxima Avengers: Doomsday, se cambió el traje. Y nuestro Pedro Pascal, que se lució como Reed Richards en el cuarto intento de reinicio de las películas de Los Cuatro Fantásticos, tampoco se quedó atrás.

¿La jugada? Un intercambio de papeles que ni el multiverso de Marvel Studios se esperaba. Por medio de las historias de Pedro Pascal, en un paso casi "flash", pudimos ver cómo sería la vida si nuestro chileno se transformara en el temido Dr. Doom y Downey Jr. se pusiera en la piel de Reed Richards.

Eso sí, si hablamos de los disfraces, la verdad es que aquí la estrella fue la buena onda y la simpatía de ambos, más que la producción en sí. Los disfraces como tal… ustedes juzguen.

Ahora, a esperar el estreno de Avengers: Doomsday, que llega a los cines de la mayor parte de Latinoamérica el 17 de diciembre de 2026. ¿Creen que los veremos de nuevo en estos roles, pero ya con el disfraz pulento?