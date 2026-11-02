¡La locura por Gran Hermano! Casting presencial desató la euforia con miles de postulantes

Espectáculos

El casting presencial para la tercera versión de Gran Hermano se transformó en un verdadero fenómeno el sábado 31 de octubre, convocando a una multitud que superó todas las expectativas en las puertas de Chilevisión. Fue la única oportunidad de audicionar en persona, y la gente no se la perdió.

Desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, la sede del canal en Avenida Pedro Montt 2354 se transformó en un carnaval de esperanzas y ganas de ser parte del encierro. Y ojo, porque la convocatoria no fue menor: a las una de la tarde ya se habían reunido más de tres mil personas, sumándose al exitoso casting virtual que ya había convocado a más de 30 mil soñadores.

José Miguel Viñuela, el animador del encierro, no podía creer lo que estaba viendo. “No me imaginaba todo lo que hay alrededor de Gran Hermano, lo que genera este reality en la gente. Es impresionante”, comentó, comparando el ambiente con la despedida de Mekano en Las Salinas o incluso ¡un estadio de fútbol! “Ha sido muy lindo vivirlo”, agregó, destacando la euforia y los gritos de la gente coreando nombres de exjugadores y pidiendo ser protagonistas.

Por su parte, Andrés Authier, productor ejecutivo del reality, dijo que lo vivido superó sus expectativas y que llegó gente de todos lados, de todas las edades y con personalidades muy diferentes.

Además del masivo encuentro, el casting tuvo transmisiones en vivo por las plataformas digitales del canal, con Claudio Michaux y Piita Pérez llevando la batuta y la participación del mismo Viñuela y de algunos exjugadores. Una movida total para demostrar que Gran Hermano sigue siendo el rey de los realities. ¿Te atreverías a ir?