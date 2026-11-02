El difícil momento familiar que apañan Francisco Dañobeitia y los suyos

Espectáculos

El actor Francisco Dañobeitia está pasando un año lleno de emociones, de esas que te mueven el piso. Resulta que el cabro usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores el momento familiar más delicado que está enfrentando, con dos casos de cáncer que le tocan de cerca.

Estamos hablando de su mamá, Sol Rodríguez, y de Juan José Ramdohr, que es la actual pareja de su exesposa, la también actriz Fernanda Salazar. Ambos están full en tratamiento, de hecho, ya partieron con la quimioterapia. Francisco compartió este proceso con sus fans, subiendo dos fotos donde aparece acompañándolos en estos momentos difíciles.

En su publicación de Instagram, Dañobeitia escribió: “Bueno… un año raro y movido. Cosas hermosas y otras no tanto… Pero juntos. Primera quimio de la ma. Tercera de Juan”. Con esa frase, el actor dejó claro lo brigido del panorama, mostrando que está ahí, al pie del cañón, apañando a sus seres queridos en un proceso que es heavy.

Por su lado, Juan José Ramdohr también se tiró un video contando cómo va con su tratamiento y lo ha enfrentado. El comunicador, en su registro, dijo: “Ayer tuve mi tercer ciclo de quimioterapia y voy bastante bien. Estoy muy contento y muy agradecido también”. Ahí aprovechó de agradecer a toda la gente que lo ha apañado en este camino.

Entre los que le han dado el aguante, Ramdohr nombró a Fernanda Salazar, a sus hijos, a su papá, a sus hermanos y, ojo, también a Francisco Dañobeitia. Destacó el apoyo de su círculo más cercano y dijo sentirse con ánimo y energía para salir adelante junto a quienes lo rodean.

Al final, en las malas, ¿qué mejor que el apañe de la familia, no?