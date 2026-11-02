Loreto Aravena la rompió con el maquillaje de Halloween más seco y nos mostró el secreto

Espectáculos

¡Apunten bien, porque esta es la historia de cómo Loreto Aravena se convirtió en la reina indiscutida del pasado Halloween! Para el 31 de octubre, la reconocida actriz chilena, a quien todos recordamos por su papel en Los 80, no se anduvo con chicas y sorprendió a todos sus seguidores en Instagram con un look que era una verdadera locura. No hablamos de un disfraz cualquiera, sino de un espeluznante diseño que incluía una ilusión óptica tan pulenta que te hacía un cortocircuito en el cerebro. La misma Lore compartió un video, donde revelaba el impresionante maquillaje con el que dejó a todos boquiabiertos, mostrando el paso a paso de su transformación.

En su cuenta de Instagram, Loreto invitó a conocer su proceso creativo. “Por acá ya listas para salir a pedir dulces”, dijo. ¿Y cómo lo hizo? Primero, se armó de maquillaje negro y, con una destreza que ya quisiéramos muchos, empezó a tapar estratégicamente una parte importante de su rostro y cuello. ¿El objetivo? Crear una boca falsa, pero no una cualquiera, sino una monstruosa y enorme.

La magia de la ilusión venía aquí: Loreto se las ingenió para pintar los dientes superiores ¡por encima de donde está su boca real! Sí, como si tuviera una dentadura de pesadilla flotando en la cara. Y para rematar el efecto, los dientes inferiores los ubicó en el cuello, completando una mandíbula grotesca que te hacía dudar de la anatomía humana. Después de esa genialidad oral, siguió con los ojos, también dándoles un toque oscuro y profundo que complementaba a la perfección el aura terrorífica de su personaje. Un trabajo de paciencia y precisión que, seamos honestos, muchos de nosotros ni intentando diez veces lograríamos.

Era obvio que semejante obra de arte no pasaría desapercibida. Apenas el video vio la luz, los comentarios en su publicación de Instagram empezaron a llover, llenándose de aplausos y admiración. Los seguidores no se guardaron nada y dejaron claro lo impactados que quedaron con su creatividad y habilidad. Los comentarios más repetidos expresaban admiración por su creatividad y habilidad. Es que, ¿cómo no? Nos dejó a todos pensando si ya es tiempo de ir practicando para el próximo año.