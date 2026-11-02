La patá en la canilla que dejó a Daniela Aránguiz fuera del react de Vértigo con Las Amikas

Espectáculos

La eliminación de Daniela Aránguiz del tercer capítulo de Vértigo no pasó piola, ¡para nada! Lo normal, el protocolo que ya todos conocemos, es que los participantes se sumen al react digital oficial del programa, ese que conducen las chiquillas de Las Amikas. Pero Daniela Aránguiz brilló por su ausencia, y obvio que esto prendió todas las alarmas y las teorías conspirativas entre la audiencia. ¿Qué pasó? ¿Había mala onda? ¡La gente quería saber!

Con los espectadores especulando a mil en redes sociales, María José Castro, más conocida como Lady Ganga, y Valeria Luna, las mentes detrás de Las Amikas, decidieron enfrentar el cahuín sin rodeos. En su transmisión en vivo por YouTube, las creadoras de contenido fueron claritas al grano: la tensión entre ellas no es algo nuevo, ¡ni a palos! Resulta que la mala onda es más antigua que el hilo negro y, lo peor, jamás se resolvió de verdad.

Las conductoras se echaron el cassette para atrás y contaron que el quiebre se produjo hace un buen tiempo, cuando ambas asistieron como testigos al juicio entre Lola Melnyck y Laura Landaeta. Ese día llegaron con algunos minutos de retraso debido a las intensas precipitaciones en Santiago.

Pero este "pequeño" atraso no fue perdonado por Daniela Aránguiz. La figura televisiva lo cuestionó con todo en su programa farandulero, lo que desató una serie de respuestas públicas y un cruce de declaraciones bien potentes entre ambas partes. Según Valeria Luna, Aránguiz dijo en su programa que la Cote renegaba de la farándula y que ellas eran una falta de respeto con la Justicia por llegar tarde.

Con el paso de los meses, los comentarios y la mala onda solo subieron de tono en distintos espacios de opinión. La misma Valeria Luna no tuvo problemas en admitir que en su momento, también le tiró un par de tomates a la opinóloga, cansada de sus constantes polémicas mediáticas. "Yo una vez dije una cosa muy fea de ella… dije que era una criatura patética. Daniela Aránguiz se ha mandado unas reacciones bien terribles", confesó la animadora del espacio digital, demostrando que en esta guerra farandulera, nadie se guardó nada.

Finalmente, al cachar que la exparticipante de Vértigo definitivamente no iba a entrar al set digital, Valeria Luna fue categórica al confesar su alivio. Con su característico humor, incluso bromeó diciendo que Daniela Aránguiz ya está en su "lista negra", cerrando de golpe cualquier posibilidad de una reconciliación en pantalla. Claramente, esta patá en la canilla no se olvida ni perdona. Parece que aquí no hay vuelta atrás, ¿o sí? ¡Qué cahuín más prendido!