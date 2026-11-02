¡El momento más cuático de Felipe Contreras! Confesó su escena íntima que lo dejó como Dios lo trajo al mundo con Claudia di Girolamo

Espectáculos

Felipe Contreras nos dejó boquiabiertos en el último capítulo de La Divina Comida, ¡y es que el actor se mandó una confesión de aquellas! Recordó una experiencia que vivió, de esas que marcan para siempre, junto a la mismísima Claudia di Girolamo durante las grabaciones de una conocida teleserie chilena. Se trata de una anécdota bien particular de sus primeros años en la tele, cuando tuvo que enfrentar una escena de alto contenido íntimo que, según sus palabras, le provocó pero muchísimos nerviosismo.

La teleserie en cuestión era La Doña, una producción que se inspiraba en la historia de La Quintrala, donde Felipe interpretaba a Nahuel, un joven indígena rebelde. Imagínense el contexto: Contreras era de los integrantes más jóvenes del elenco, ¡un novato! Y le tocaba compartir sets con reconocidas figuras de la actuación nacional. Además, era el nuevo del elenco y el más chico.

Durante la conversación en el programa, el intérprete se fue de tarro y relató que una de las secuencias más desafiantes y, a la vez, incómodas de su incipiente carrera ocurrió cuando su personaje debía ingresar a la habitación de La Doña, ni más ni menos que la poderosa matriarca de la historia, interpretada por Claudia di Girolamo. Según contó Felipe, la Doña lo llamaba a su habitación, se sacaba la ropa, se acercaba a él y de un momento a otro le sacaba el taparrabo. "Quedábamos los dos completamente como Dios nos trajo al mundo", añadió, ¡dejándonos a todos con los ojos cuadrados!

Sin embargo, lo que más complicó y tensó al actor fue que la escena no terminaba ahí, sino que requería una mayor cercanía física con su compañera. Reconoció que estaba muy nervioso, explicando que, tras quedarse ambos sin ropa, posteriormente debía subirse a la cama y posicionarse, literalmente, sobre la actriz. Y como si la situación no fuera ya suficientemente particular, Contreras también trajo a colación un detalle que sumó aún más a la incomodidad: la secuencia era dirigida por el entonces marido de Claudia di Girolamo. ¡Una bomba de tiempo para cualquier actor debutante!

Por eso, pese a lo complejo, y por qué no decirlo, lo 'brígido' que resultó ese momento para él, Felipe Contreras aseguró que guarda un recuerdo positivo y lleno de respeto del trabajo realizado junto a la reconocida actriz. "Con mucho respeto con la Claudia, fue un momento incómodo, después me tocaron más escenas así, pero esta primera fue realmente incómoda y nerviosa, la recuerdo con mucho cariño", concluyó el intérprete. ¡Un verdadero bautizo de fuego para este galán chileno! ¿Se imaginan vivir algo así en sus primeras pegas?