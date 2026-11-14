¡Se viene el repechaje de "Fiebre de Canto" y cinco famosos buscan volver al ruedo!

Espectáculos

Aguántense, cabros, que la competencia de "Fiebre de Canto" se puso más buena que la cuenta de un influencer en el CyberDay. ¡Se viene el repechaje y el drama está asegurado! Este lunes 16 de noviembre, el estelar de Chilevisión, que ya lleva tres meses dándonos material para el grupo de WhatsApp, vivirá un proceso clave.

Cinco exparticipantes, que no se rinden ni a palos, van a jugársela con todo para convencer al jurado y al público, pa' que les den el pase de vuelta a la competencia. ¿Quiénes son los valientes que buscan su segunda oportunidad y están listos para sacar las garras? Anote: Cuco Cerda, Julio Milostich —ese actor chileno que la rompe en teatro, cine y televisión—, Mariela Montero, Juan Vera y Catalina Pulido. ¡Queremos verlos darlo todo otra vez!

Y ojo, que la cosa no para ahí. Mientras la competencia continúa su curso normal esta semana, El domingo, uno de los participantes será eliminado para siempre del programa. ¿Quiénes están en la cuerda floja y con riesgo de despedirse? Matías Oviedo, Cami Andrade, Agustín Junior, María José Quiroz, Daniela Nicolás y Babi Sanoja. ¡Imagínense el drama que se viene!

Además, para la semana que viene, la dinámica del programa que va de domingo a miércoles y que conduce nuestra querida Diana Bolocco, será ¡música de películas! Prepárense para los covers más épicos y las pifias más memorables.

La cosa está que arde en "Fiebre de Canto" y el control remoto ya tiene dueño. ¿Quién creen ustedes que tiene que volver sí o sí a la competencia?