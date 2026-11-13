Álvaro Sanhueza le tira con todo a Eduardo de la Iglesia: “Se le fueron los humos a la cabeza”

Espectáculos

Álvaro Sanhueza, el periodista que se hizo conocido en la televisión por años y es la mente detrás de Rompiendo el Celofán, lo hizo de nuevo. Volvió a prender el ventilador y, esta vez, sus dardos apuntaron directamente a un rostro conocido de Chilevisión: Eduardo de la Iglesia.

Sanhueza reaccionó con todo a las recientes declaraciones de De la Iglesia, que se dieron en medio del programa Plan Perfecto. El comunicador de CHV se había defendido de un cruce con Marcela Vacarezza, lanzando una frase que generó revuelo: “No sacas nada con venir por mí, porque mis peleas son con el presidente de los camioneros en la mañana, con un senador o cuando tenga que parar al Presidente. Ahí están mis peleas de verdad”. ¡Tremenda declaración que no pasó piola!

El exnotero del Mucho Gusto no dudó en tomar sus redes sociales para grabar un registro donde, sin pelos en la lengua, se fue con todo contra De la Iglesia, analizando sus palabras y sacándole el brillo a la polémica. Sanhueza comenzó elogiando con ironía la cuña de De la Iglesia y dijo que no está para cahuines simples.

Pero el periodista fue más allá y le puso un apodo que es oro puro. Sanhueza lo llamó “el nuevo Larry King de la televisión chilena”, en alusión al presentador estadounidense, y ironizó con que solo está para entrevistar presidentes y no para la chimuchina barata.

Sanhueza siguió con el palo, imaginando incluso una dupla de ensueño para el comunicador de Chilevisión. Añadió, con ironía, que en el programa que De la Iglesia tiene en las tardes, Plan Perfecto, está con Oriana Fallaci, “así que una dupla histórica”. Y sentenció que, a su parecer, “se le fueron los humos a la cabeza”. ¿Qué te parece esta parada de carro?