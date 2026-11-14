¡Chile la rompió en los Latin Grammy 2026: Una cosecha histórica de nominaciones que nos dejó locos!

Espectáculos

Los Grammy Latinos, esos galardones que son como la Champions League de la música en español, han visto a chilenos entre sus nominados desde que partieron en el 2000. La tanda de este año luce particularmente notable: ocho representantes nacionales en distintas candidaturas, incluyendo las más destacadas, un número interesante para un mercado de menor tamaño que México, Argentina, Colombia o España.

Mon Laferte: La reina que se atrevió con los pesos pesados

Si antes fue La Ley la que llevaba la bandera chilena en el escenario latino, ahora la misión recayó en la mismísima Mon Laferte, nuestra estrella más grande a nivel mundial. ¡Y cómo no! La cantautora llegó con seis nominaciones bajo el brazo, una locura que la puso a la par con los gigantes de la industria.

Con su disco Femme Fatale postuló a Álbum del año, Grabación del año y Canción del año. Ahí, la pelea fue de otro nivel, midiéndose codo a codo con titanes como Rosalía, con su disco Lux y su composición La perla. También se sumaron a la competencia el cantautor uruguayo Jorge Drexler con Taracá y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. ¡Una verdadera batalla de gigantes!

Pero la cosa no paró ahí para la Mon. También la vimos brillando en Mejor Álbum Cantautor (de nuevo con Femme Fatale), Mejor canción pop con Melancolía y Mejor canción alternativa por 1:30. Además de sus nominaciones, formó parte del show de la cita, compartiendo cartel con Anitta, Daddy Yankee, Feid y Rosalía, entre otros. ¡Demostró por qué es nuestra reina indiscutible!

Francisca Valenzuela y Los Tres: Novedades y un hito histórico

Y la Mon no estuvo sola en la cancha de los alternativos. En Mejor Canción Alternativa, ¡se armó la mocha chilena! Francisca Valenzuela compitió con el track Bugambilia, frente a Laferte. ¿Te imaginas esa categoría? ¡Una final chilena en pleno Grammy! Pero la Fran no solo fue nominada; también tuvo un rol importantísimo como presentadora en La Premiere, la ceremonia que calienta los motores antes de la transmisión principal. ¡Una dobleta que se agradece!

Pero si hablamos de hitos, Los Tres se llevaron todos los aplausos. Nuestros próceres del rock consiguieron su primera nominación a los Latin Grammy. ¡La primera, cabros! Compitieron por Mejor video musical versión corta con INRI, un trabajo que hicieron con el estudio chileno de animación PunkRobot, los mismos que se ganaron un Oscar por Historia de un oso. Este temazo es uno de los más prendidos de su último trabajo, XCLNT, editado en abril pasado. En esa categoría, se enfrentaron a la omnipresente Rosalía con Sauvignon blanc y a Tamara Flores con Chingona.

La música de una serie que nos dejó helados y un legado que crece

Pero la representación chilena fue más allá de los nombres que ya conocemos. La banda sonora de la serie La casa de los espíritus, de Prime Video, también se hizo notar, logrando una nominación a Mejor Música para Medios Visuales. Esta banda sonora juntó a un equipazo: Matthew Atticus Berger, Manuel García, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Juan Pablo Villanueva y hasta la figura del gran Víctor Jara. También participó el argentino Tomas Videla, quien dijo que “es lindo ver que se nos reconozca y que la gente sepa quiénes somos”. La serie compitió con producciones internacionales como la película brasileña El agente secreto y las series Menem, Las muertas y Amor animal. ¡Una señal clarísima de que la creatividad chilena no tiene límites!

Con esta tremenda avanzada, la música chilena no solo se lució, sino que también buscó agrandar su historial de gramófonos dorados. Chile acredita nueve reconocimientos. Mon Laferte ya tiene cinco de esos, La Ley dos, Beto Cuevas uno, y Ana Tijoux otro más gracias a su colaboración con Jorge Drexler en Universos paralelos. Sin contar los premios especiales fuera de competencia que han recibido íconos como Don Francisco en 2013 y nuestros queridos Lucho Gatica y Myriam Hernández en 2007 y 2022, respectivamente, por su excelencia musical.

Este 12 de noviembre fue una jornada intensa para nuestra música. La gala y la premiación se pudieron seguir en vivo por TNT y la transmisión online estuvo disponible en DGO, para no perderse ningún detalle desde cualquier pantalla. ¿Quién dijo que Chile no era una potencia musical? ¡Nosotros estamos seguros que sí!