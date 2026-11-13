¡Chan! Se destapa la verdad del chascarro de Kramer y Pinilla en Vértigo

Espectáculos

¡Casi se nos cae la mandíbula al suelo el jueves! Stefan Kramer, el crack de la imitación, simplemente no apareció en el quinto capítulo de Vértigo, donde se suponía que iba a sacarle el jugo a Mauricio Pinilla, uno de los invitados estrella. La sorpresa fue total, porque mientras el programa avanzaba, Kramer no salía a escena y el cahuín empezó a correr más rápido que Pinilla en sus mejores tiempos.

Al principio, las redes sociales explotaron con teorías. Pablo Candia, por ejemplo, soltó la bomba de que el exfutbolista habría armado tremendo escándalo tras cachar en el momento que Kramer lo iba a caracterizar.

Por otro lado, también sonó fuerte que el equipo de Kramer habría preferido no seguir con la rutina después de las confesiones que hizo Pinilla en el primer bloque del programa, donde abrió su corazón y habló sobre sus repetidos intentos de quitarse la vida. Obviamente, ante algo así, uno entiende que el ambiente cambia y el humor puede quedar de lado.

Pero, como siempre, hay una tercera versión, y esta es la que nos llega fresquita. Según fuentes cercanas a la producción de Vértigo, ¡Pinilla sabía desde hace varios días que Kramer lo iba a imitar! Es más, ambos tenían planeado hacer una performance juntos en pantalla, entonando la canción "Si tú no vuelves", esa misma con la que Pinilla se ganó el troleo mundial tras su memorable (y fallida) presentación en Fiebre de Canto. Tenían todo listo hasta poco antes de que empezara el programa, con Kramer casi listo, incluso maquillado. ¡Qué pena!

¿Entonces qué pasó? Pues, al parecer, todo se vino abajo en el ensayo. La participación de Pinilla no estaba resultando porque no se sabía el guion y andaba un poco acelerado. La producción, viéndolo, tomó la drástica decisión de bajar la aparición de Kramer. En cristiano: el campeón de América con la Roja no estaba a la altura en ese minuto para seguirle el ritmo a Kramer con la rutina, y para qué alargar el bochorno, ¿o no?

Pese a todo este enredo, Kramer ya dio vuelta la página. Este viernes, el imitador viajó a Argentina para presentarse en Otro día perdido, el programa que conduce el icónico Mario Pergolini. Y ojo, que para el próximo capítulo de Vértigo ya está preparando un nuevo personaje que tendrá un cara a cara con una reconocida política. ¡A ver quién es la próxima víctima de sus imitaciones magistrales!