“La vida es injusta”: el deslenguado chiste de Cristián de la Fuente que dejó a Fran García-Huidobro en aprietos

Espectáculos

Fran García-Huidobro, la personalidad de la televisión chilena, y el actor Cristián de la Fuente nos regalaron un momento digno de viralización el jueves, cuando un video en redes sociales dejó claro que ni las estrellas se salvan de los dramas cotidianos. Lo que prometía ser una aparición estelar de De la Fuente en el programa “Plan Perfecto” de CHV, terminó siendo un divertido pero frustrante chascarrillo cortesía del mismísimo paro de camioneros que tiene al país en vilo.

Fran, desde las dependencias de CHV, lanzó que estaba en las dependencias de CHV por Plan Perfecto, sin saber a qué hora, porque dependían de los camioneros, igual que todo el país, y que no estaba sola, sino con un amigo. Y ahí apareció Cristián, soltando un directo “Vengo y los camioneros me van a dejar sin programa”. Un clásico, ¿no? La vida en Chile es así, siempre hay un imprevisto que te caga los planes.

Pero la cosa no quedó ahí. La comunicadora, con su habitual chispa, le replicó que “la vida es injusta”. ¡Y Cristián de la Fuente, sin filtro alguno, se mandó la frase del día! “Injusta para los camioneros primero, pero es injusta para todos. También cagué por culpa de Kast”. ¡PLOP! Fran García-Huidobro salió a aclarar: “Lo dijo él, señora, usted que es de derecha acérrima, no me putee, esta vez no fui yo”. Fran, con su rapidez mental, remató con un esperanzador “Pero yo creo que vamos a tener programa”. ¡Pura resiliencia televisiva!

Para bajar las revoluciones después de la bomba política, la dupla se tiró tallas sobre su “supuesta relación”. La comunicadora bromeó diciendo que lo suyo se había acabado porque Cristián es “demasiado mino” y ella, bueno, no tanto. Todo esto porque el actor se quejó del filtro que Fran estaba usando. ¡El colmo de la galantería! Cristián, sin perder el humor, cerró la chacota con un que la acusación era fea y se iba a hacer viral. Porque claro, si no hay drama por el programa, ¡que lo haya por un filtro!

Al final, entre paros, bromas políticas y filtros de Instagram, queda claro que hasta los famosos tienen sus días de “la vida es injusta”. ¿O acaso a quién no le ha arruinado un plan un evento inesperado (y un comentario deslenguado de un amigo)?