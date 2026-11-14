¡A sacar las cartas! Ignacio Socías se la juega con un tremendo torneo Pokémon TCG

Espectáculos

El sábado 14 de noviembre de 2026 se viene con todo en Santiago con la segunda patita del Socías TCG Challenge, un campeonato presencial que es la fantasía de cualquier fan del juego de cartas coleccionables de Pokémon. Hay 50 cupos disponibles para que tanto los jugadores casuales como los más expertos se pongan a prueba.

El plato fuerte de la jornada es la participación estelar de Ignacio Socías, el comediante que no solo animará la cosa, sino que también sacará sus propias cartas para competir. Y ojo, que no es un cualquiera: el hombre tiene una trayectoria pulenta en el circuito de Pokémon TCG, ¡hasta se coronó tricampeón! O sea, sabe lo que hace y no viene a puro hacerse el lindo.

La competencia, organizada por las tiendas upa!, busca superar el éxito arrollador de su primera versión, que tuvo más de 700 postulaciones para solo 40 puestos. Esta vez, la jornada será entre las 12:00 y las 16:00 horas, y si quieres uno de los 50 cupos, tienes que mover la raja en Instagram. Los pasos son seguir a @elsocias y @upatiendas, y luego comentar en el video de invitación, contando con quién te gustaría ir y por qué morirías por estar en el torneo. La clave está en la creatividad y la motivación de tu respuesta, porque con eso seleccionarán a los afortunados. La lista oficial de clasificados se comunica hoy, viernes 13 de noviembre de 2026, así que a estar atentos.

Este campeonato es parte de las celebraciones por los 30 años de Pokémon, así que los premios están de lujo. Todos los seleccionados recibirán un kit de bienvenida con productos de la expansión Delta Reign y artículos de colección conmemorativa. Para los mejores lugares, habrá Elite Trainer Boxes y colecciones especiales, pero el campeón de campeones se llevará una Ultra Premium Collection del 30 aniversario. Además, habrá una activación especial con Shinko Do para repartir cartas coleccionables certificadas entre los asistentes. ¡Pura crema para los fans!

¿Será que Ignacio Socías se coronará una vez más o le saldrá un retador que le quite la corona?