¡Chancho en piedra! Piare con P, acusada de involucrarse en una relación ajena

Espectáculos

El mundo del espectáculo nacional se sacudió con una polémica inesperada. La comediante Piare con P, popular humorista nacional, se vio envuelta en una dura acusación que la puso en el centro de todas las miradas. ¿El meollo del asunto? Que supuestamente se habría involucrado en la relación amorosa de otra persona. ¡Tremendo atado!

La bomba explotó en X (antes Twitter), cuando una usuaria con el handle @camifrann_ decidió no guardarse nada y apuntar directamente a la humorista. La usuaria escribió una frase potente, en la que además menciona el feminismo en la misma acusación. Un plot twist digno de teleserie nocturna.

Pero ¡alto ahí! Porque el cahuín no duró mucho sin una respuesta. Tulio Melquiades, que resulta ser el expareja de la chica que acusó, salió al rescate de Piare con P. Usando sus historias de Instagram, el comediante no dudó ni un segundo en aclarar la situación y descartar cualquier tipo de infidelidad. Tulio aseguró que mientras estuvo con Camila no tuvo nada con otra persona y que su relación con Piare siempre fue laboral hasta después de terminar con Camila, poniendo los puntos sobre las íes y bajándole un poco el perfil al drama.

Tulio, que también es "creador de contenido", fue más allá y defendió a Piare a capa y espada, sentenciando que ella no tuvo nada que ver y que no corresponde tratarla como parte de una infidelidad. ¡Se agradece la lealtad en estos tiempos de farándula rápida! Nos da la impresión de que no hay mucho que rascar, ¿o sí?

Y como si fuera poco, el influencer también compartió la perspectiva de la propia Piare. Al parecer, la comediante le dijo que le parece muy fome lo que está pasando, pero que entiende a Cami. Además, Piare habría recalcado que su relación con Melquiades comenzó recién cuando él ya había dado por finalizada su relación con Camila. El vínculo partió como algo laboral y luego evolucionó hacia una amistad. Además, Piare habría sostenido que es Tulio quien debe responder a los cuestionamientos de su expareja.

Así que, lo que parecía ser un incendio farandulero, de repente se convirtió en una humadera controlada. ¿Quién no ha tenido un ex que se enreda con las fechas? Parece que este cahuín se desinfló más rápido que globo de cumpleaños.